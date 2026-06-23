Oficial | Argentina prohíbe la salida del país a los españoles que viajen solo con este documento

La Dirección Nacional de Migraciones recordó la estricta vigencia de la normativa fronteriza para las personas con doble ciudadanía hispano-argentina. El flujo de viajeros entre Argentina y España se mantiene en niveles históricos debido a los lazos culturales y a los miles de ciudadanos que han obtenido el pasaporte europeo en los últimos años.

Sin embargo, un gran número de pasajeros desconoce las regulaciones de control migratorio vigentes en el territorio nacional, lo que genera recurrentes complicaciones en las terminales aéreas. Frente a esto, el Gobierno recordó las condiciones obligatorias que impiden la salida del país a un grupo específico de personas si no presentan la documentación complementaria requerida.

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¿Por qué un español no podrá salir de Argentina?

La normativa que rige estas restricciones no es nueva, pero su fiscalización se ha vuelto implacable. Se trata de la Disposición DNM n.º 2742/2009 emitida por la Dirección Nacional de Migraciones.

Esta medida regula específicamente el tratamiento migratorio de aquellos ciudadanos nacidos en Argentina que se han naturalizado o han adquirido una segunda nacionalidad en países que poseen convenios bilaterales vigentes con la República Argentina, siendo España uno de los casos más representativos.

Debido a que la ciudadanía argentina es irrenunciable según la Ley n.º 346, cualquier persona que posea doble nacionalidad (hispano-argentina) sigue siendo considerada estrictamente legal como un ciudadano argentino dentro del territorio nacional.

Por lo tanto, las autoridades fronterizas establecen que está estrictamente prohibido egresar de Argentina utilizando de forma exclusiva el pasaporte español si el viajero reside formalmente en el país.

Si un hispano-argentino intenta realizar el control migratorio de salida mostrando únicamente su pasaporte de la Unión Europea, el personal de Migraciones rechazará el egreso de forma inmediata hasta que se regularice la situación.

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¿Qué documentos se deben presentar obligatoriamente en el control?

Para evitar demoras o penalizaciones en los mostradores de control, la guía oficial de trámites del portal Argentina.gob.ar detalla que los ciudadanos naturalizados que decidan viajar a Europa haciendo uso de los beneficios de su pasaporte extranjero deben acompañar el trámite indefectiblemente con su Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino vigente o, en su defecto, con su pasaporte argentino vigente.

Al momento de presentarse en la ventanilla de Migraciones, el agente estatal procederá a registrar la salida en el sistema y estampará el sello correspondiente en el pasaporte español, pero añadirá de forma digital o manuscrita la leyenda “argentino” junto al número de DNI local del pasajero. Este procedimiento cruzado avala la legalidad del egreso.

La regla de los 180 días para no residentes

La Disposición 2742/2009 contempla una excepción técnica sumamente relevante para aquellos inmigrantes o descendientes de españoles que no tienen fijada su residencia habitual en la Argentina.

La legislación indica que si el ciudadano ingresó a la Argentina utilizando su pasaporte español (registrado bajo la condición de doble nacionalidad), podrá volver a salir del territorio utilizando únicamente dicho pasaporte extranjero, siempre y cuando su permanencia corrida en el país no haya excedido los 180 días .

Si la estadía del viajero supera el límite de los 180 días corridos, el sistema migratorio interpreta automáticamente que la persona ha reasumido su residencia dentro del territorio nacional.

A partir de ese momento, queda completamente obligada a gestionar y exhibir los documentos de identidad argentinos para poder efectuar cualquier movimiento internacional de egreso.