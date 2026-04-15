En un contexto donde el sedentarismo gana terreno, especialistas en salud cardiovascular destacan una alternativa simple y efectiva para mejorar la circulación sin salir del hogar. Se trata de un movimiento básico, accesible para la mayoría de las personas, que no requiere equipamiento y puede realizarse en pocos minutos. Las sentadillas aparecen como una de las prácticas más recomendadas por cardiólogos para activar el flujo sanguíneo, fortalecer los músculos y prevenir problemas asociados a la inactividad prolongada. Este ejercicio involucra grandes grupos musculares, especialmente en piernas y glúteos, lo que favorece el retorno venoso y estimula la circulación en todo el cuerpo. A diferencia de otras actividades más exigentes, las sentadillas permiten adaptar la intensidad según la condición física de cada persona. Además, su ejecución frecuente contribuye a mejorar la resistencia cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades como la hipertensión o la insuficiencia venosa. Con solo unos minutos al día, los beneficios comienzan a notarse de forma progresiva. Las sentadillas generan una contracción muscular que actúa como una “bomba natural”, impulsando la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Este mecanismo resulta clave para evitar la acumulación de sangre en las piernas, especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas. Al mismo tiempo, el movimiento favorece la oxigenación de los tejidos y mejora el funcionamiento del sistema vascular. Por este motivo, los especialistas recomiendan incorporarlas en pausas activas durante la jornada laboral. Otro punto relevante es su impacto en la prevención de coágulos y en la reducción de la sensación de pesadez en las piernas. Su práctica regular puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida. Para obtener beneficios sin riesgos, es fundamental cuidar la técnica. Los pies deben colocarse al ancho de los hombros, la espalda mantenerse recta y las rodillas no deben sobrepasar la punta de los pies al descender. Los expertos sugieren comenzar con series cortas, de entre 10 y 15 repeticiones, e incrementar progresivamente la cantidad según la tolerancia. También se puede utilizar una silla como apoyo para quienes recién inician. Finalmente, se recomienda acompañar el ejercicio con una respiración controlada y constante, evitando movimientos bruscos. La constancia, más que la intensidad, es la clave para lograr resultados sostenidos en el tiempo.