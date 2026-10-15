La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves 15 de octubre cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios en la mayor parte de España, aunque la entrada de humedad por el Mediterráneo dejará chubascos en el sudeste peninsular, con posibilidad de lluvias localmente fuertes en puntos del litoral.

Las lluvias afectarán a Baleares y al Estrecho, donde se esperan rachas de viento muy fuertes. Las altas presiones favorecerán la estabilidad atmosférica en buena parte del territorio, con predominio de cielos despejados o poco nubosos.

Sin embargo, habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y el arco mediterráneo, además de posibles chubascos aislados en zonas de montaña. Las temperaturas máximas descenderán en Cataluña, Galicia, la meseta sur y el Cantábrico occidental, mientras que subirán en el litoral del Cantábrico oriental.

¿Dónde lloverá este jueves 15 de octubre?

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sudeste peninsular. La Comunidad Valenciana registrará lluvias en la mitad sur, mientras que en la Región de Murcia se esperan chubascos ocasionales que tenderán a remitir por la tarde. En Andalucía, las precipitaciones afectarán sobre todo a la vertiente mediterránea, con intensidad débil o localmente moderada.

Una mujer camina con su paraguas por las calles de Madrid. Fuente: EFE Mariscal

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles, aisladas y ocasionales. Cataluña tendrá nubes bajas en el litoral y el prelitoral, con precipitaciones débiles en la costa sur. En el norte peninsular, los cielos estarán más cubiertos en los litorales de Galicia y el Cantábrico, mientras que no se descartan chubascos aislados en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico y el Sistema Central.

En el resto del país predominará el tiempo estable, aunque algunas zonas de sierra podrían registrar precipitaciones dispersas. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y calima ligera en altura, con un ligero ascenso de las temperaturas.

¿Qué temperaturas y condiciones de viento se esperan?

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en buena parte de España. Las máximas bajarán en Cataluña, la meseta sur, Galicia y el Cantábrico occidental, mientras que el litoral del Cantábrico oriental registrará un ligero ascenso. En Canarias, las temperaturas subirán ligeramente, con un incremento más acusado en las máximas de las medianías orientadas al norte.

El viento de levante soplará con intervalos fuertes en Alborán y rachas muy fuertes en el Estrecho. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Se esperan vientos moderados en los litorales del sudeste peninsular, mientras que en Andalucía el levante será fuerte en el litoral mediterráneo oriental y la costa gaditana. En el resto del territorio predominarán los vientos flojos, con algunos intervalos moderados en áreas costeras.

En Madrid se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes por la tarde y una pequeña probabilidad de lluvias débiles en Somosierra. Las temperaturas descenderán ligeramente en las zonas de sierra y la mitad sur. En Castilla-La Mancha también habrá intervalos nubosos, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja y se limitará principalmente al oeste de la serranía de Guadalajara.