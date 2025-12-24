En esta noticia
La reconocida firma japonesa amplía su catálogo con una propuesta pensada para los espíritus aventureros: la Toyota Proace Verso Camper, una furgoneta totalmente equipada que combina la funcionalidad de un vehículo familiar con el confort de un hogar móvil.
Ideal para escapadas de fin de semana o largos viajes, esta camper cuenta con cama, ducha portátil, cocina y una completa integración de sistemas inteligentes que la convierten en una aliada perfecta para quienes buscan disfrutar de la carretera con total autonomía.
Con un precio que oscila entre 42.434,42 y 65.045,83 euros en España, según el acabado, la Proace Verso Camper se presenta en diferentes versiones -Outfun, Nomad, Nomad Plus y Nomad Plus Home-, adaptándose a todo tipo de viajeros.
Desarrollada junto a Tinkervan, empresa especializada en camperización, esta furgoneta de Toyota es la combinación perfecta entre versatilidad, comodidad y tecnología avanzada, lista para transformar cualquier trayecto en una experiencia inolvidable.
¿Cómo es el motor de la Toyota Proace Verso Camper?
La Toyota Proace Verso Camper ofrece dos motores diésel de 145 y 180 caballos, disponibles con transmisión manual o automática, garantizando un rendimiento eficiente tanto en carretera como en entornos montañosos.
Asimismo, este modelo cuenta con el sistema multimedia Toyota Touch 2 & GO permite planificar rutas, acceder a mapas actualizados y disfrutar de música o conectividad total durante el trayecto, integrando perfectamente tecnología y conducción.
¿Cómo está equipada la Proace Verso Camper?
La Proace Verso Camper se distingue por su interior inteligente, adaptable y acogedor. Entre sus principales características de diseño destacan:
- Cama interior con colchón viscoelástico de alta densidad.
- Techo elevable NOMAD con vistas panorámicas y apertura neumática.
- Asientos delanteros giratorios y segunda fila abatible.
- Mesa interior/exterior y nevera de hasta 40 litros (según el acabado).
- Módulo extraíble con cocina y fregadero.
- Iluminación LED regulable y flexos táctiles con tomas USB.
- Cortinas de privacidad, mobiliario integrado y espacio para cuatro pasajeros.
Cada versión está pensada para ajustarse a diferentes estilos de vida, desde la Outfun, más básica y funcional, hasta la Nomad Plus Home, que ofrece el máximo nivel de equipamiento y confort para quienes buscan una auténtica experiencia camper.
Tecnología y equipamiento: autonomía y conectividad total
La furgoneta camper de Toyota está equipada con los sistemas más avanzados para garantizar confort y eficiencia en cualquier entorno. Entre sus elementos tecnológicos más destacados se incluyen:
- Batería auxiliar AGM de 100 Ah (80 Ah en la MiniCamper) y centralita de control de carga.
- Calefacción estacionaria con programador digital para usar durante todo el año.
- Inverter de 550 W y tomas de 12V y USB tipo A y C para cargar dispositivos.
- Sistema Toyota Se Adapta, que permite configurar el vehículo para distintos usos: familiar, laboral o de ocio.
- Cámara y conectividad multimedia Touch 2 & GO, con control táctil y compatibilidad con smartphones.