El gigante español de la moda, Inditex, se encuentra inmerso en una transformación significativa que redefine su modelo de negocio. En este contexto, su marca insignia, Zara, es la más afectada por este cambio estratégico que integra digitalización, sostenibilidad y el cierre de tiendas Zara en diversos países. Durante el primer trimestre del ejercicio 2025 (febrero-abril 2025), el grupo llevó a cabo el cierre neto de 136 tiendas en todo el mundo (sumando todas sus marcas), en consonancia con su plan de optimización. De ese total, Zara concentró 52 cierres únicamente en España, convirtiéndose en la marca más afectada por la reestructuración. “Estamos consolidando una red comercial más eficiente y sostenible”, afirmaron fuentes de la compañía liderada por Amancio Ortega. Además de España, Italia y Francia también registraron ajustes significativos. En un entorno cada vez más competitivo, donde plataformas como Shein, Amazon o Zalando establecen un nuevo estándar, tiendas como Zara deben reevaluar su estrategia. La moda ya no se mide únicamente en metros cuadrados, sino en la capacidad de conectar con el cliente y satisfacer sus necesidades. El movimiento busca concentrar operaciones en espacios más grandes y tecnológicos, al tiempo que potencia su canal online. El cierre de 52 tiendas Zara solo en España forma parte de una estrategia que busca “unificar la experiencia física y digital”. A escala global, Zara pasó de 1806 tiendas a 1754 tras el ajuste del primer trimestre. Inditex tiene como objetivo ofrecer espacios más amplios, equipados con tecnología RFID y probadores inteligentes, además de implementar un sistema logístico más eficiente. Además, el grupo prevé fortalecer su presencia en línea, que en 2024 ya representaba más del 30% de sus ventas totales. Este enfoque híbrido, que combina tiendas experienciales y comercio electrónico, está guiando la expansión de la firma hacia nuevos formatos de consumo. La decisión ha tenido un impacto significativo en las cifras del primer trimestre de 2025. A pesar de los cierres, Inditex registró un crecimiento prácticamente estancado en el primer trimestre de 2025: las ventas aumentaron apenas un 1,52% (8274 millones de euros) y el beneficio neto creció solo un 0,46% (1305 millones de euros) respecto al mismo periodo de 2024. Este frenazo en el crecimiento evidenció la necesidad de acelerar la transformación del modelo de negocio. “La transformación está en marcha y confiamos en sus resultados a medio plazo”, afirmaron desde el grupo tras presentar unas cifras de crecimiento moderado. Los analistas destacan que esta estrategia de consolidación, a pesar del cierre de 136 tiendas de sus marcas en todo el mundo, busca mantener el liderazgo global de Inditex frente a competidores como H&M y Uniqlo, quienes también están rediseñando su estructura comercial. El desglose de los 136 cierres globales del primer trimestre de 2025 fue: Zara con 52 (solo en España), Oysho con 34, Zara Home con 21, Massimo Dutti con 20, Stradivarius con 10 y Bershka con 1. La única excepción fue Pull&Bear, que sumó dos nuevas aperturas netas. Tras este ajuste, Inditex cuenta con 5.562 tiendas en todo el mundo, frente a las 5.698 del año anterior. Inditex reafirma su compromiso con la retribución a los accionistas. Tras abonar 1,68 euros por acción durante 2025 (0,84 euros en mayo y 0,84 euros en noviembre), el grupo mantiene su política de dividendos semestrales para el ejercicio 2026. A continuación, se detalla el procedimiento para cobrar los dividendos de Inditex en 2026: El futuro de Zara se enfocará en el desarrollo de tiendas de nueva generación: espacios amplios, sostenibles y completamente digitalizados. Inditex tiene la intención de reducir la cantidad de tiendas, pero aumentar su tamaño y equiparlas con tecnología avanzada. Estas incluirán sistemas de inteligencia artificial para la gestión del stock y pagos automatizados. El caso de Zara es emblemático: 52 cierres solo en España durante el primer trimestre de 2025, un flagship en proceso en Zaragoza y la incorporación de cafeterías, toboganes o áreas de hogar en tiendas renovadas. La cuestión ya no es cuántas tiendas posee una marca, sino cómo se distingue en un mercado saturado. En palabras de Marta Ortega, presidenta del grupo: “Queremos que cada tienda sea un espacio inspirador donde la moda, la tecnología y la sostenibilidad convivan de manera natural”.