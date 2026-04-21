Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, martes 21 de abril? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. Hoy te inquietará la inestabilidad familiar que te rodea, especialmente en lo que respecta a tus hijos. Ellos requieren que los orientes y no puedes ignorar su situación y no puedes justificarlo con el trabajo. Si logras organizar mejor tu tiempo, podrás satisfacer esas necesidades. Hoy, una persona de Acuario podría enfrentar cierta inestabilidad familiar que le generará preocupación, especialmente en lo relacionado con sus hijos. Es un día en el que deberá priorizar su rol como guía y no dejarse llevar por las exigencias laborales. Si logra organizar mejor su tiempo, podrá atender las necesidades familiares sin descuidar sus responsabilidades en el trabajo. La clave estará en encontrar un equilibrio que le permita estar presente para su familia y cumplir con sus obligaciones laborales. Hoy, Acuario, las estrellas brillan a tu favor en el ámbito del amor. Es un buen momento para abrirte a nuevas conexiones y dejar que tu autenticidad brille. Las sorpresas románticas pueden estar a la vuelta de la esquina, así que mantén tu corazón receptivo. En cuanto a compatibilidad, Acuario se lleva muy bien con Géminis y Libra. Estos signos de aire comparten tu amor por la libertad y la comunicación, lo que puede llevar a relaciones emocionantes y enriquecedoras. Las personas nacidas bajo el signo de Acuario son conocidas por su originalidad y pensamiento independiente. Suelen ser innovadoras y están siempre en busca de nuevas ideas y formas de ver el mundo. Les encanta explorar lo desconocido y desafiar las normas establecidas, lo que les otorga un aire de misterio y atracción. Además, los acuarios son sociables y disfrutan de la compañía de otros, aunque a veces pueden parecer distantes o reservados. Tienen un fuerte sentido de la justicia y son defensores de causas sociales, lo que refleja su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su naturaleza humanitaria los convierte en amigos leales y compañeros inspiradores. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Dedica tiempo a tus hijos y asegúrate de estar presente en sus vidas. Escucha sus preocupaciones y ofréceles tu apoyo incondicional. Organiza tu agenda para equilibrar tus responsabilidades laborales y familiares, priorizando lo que realmente importa.