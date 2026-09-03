Hallazgo sin precedentes | Descubren un tesoro oculto con más de 2600 monedas de plata del siglo XV.

Arqueólogos rusos descubrieron en la localidad de Kolomna, en las afueras de Moscú, un tesoro formado por más de 2600 monedas de plata acuñadas durante la primera mitad del siglo XV. El hallazgo, realizado en el centro histórico de la ciudad, constituye uno de los conjuntos numismáticos más importantes de este periodo encontrados hasta ahora.

Las monedas estaban escondidas dentro de una pequeña jarra de cerámica enterrada en una fosa natural poco profunda, cerca del Kremlin de Kolomna. Según el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia, el conjunto corresponde principalmente a los reinados de Basilio I y Basilio II ‘el Oscuro’ y contiene ejemplares extremadamente raros, incluidos algunos que no figuraban en las principales colecciones de los museos numismáticos rusos.

Más de 2600 monedas de plata estaban ocultas dentro de una antigua jarra

“Durante las excavaciones realizadas en el centro histórico de Kolomna (...) se descubrió el mayor tesoro de monedas de plata acuñadas en las décadas 20 y 30 del siglo XV”, indicó la institución en un comunicado publicado en su portal oficial.

El tesoro fue localizado en el territorio del antiguo posad, el área habitada de la ciudad situada cerca del Kremlin. “las monedas estaban guardadas en una pequeña y elegante jarra de cerámica, pintada con engobe, enterrada en una fosa natural poco profunda en el territorio del posad (pueblo) de la ciudad, cerca del Kremlin” local.

La cantidad de piezas convierte al descubrimiento en un conjunto excepcional para el estudio de la circulación monetaria de la Rus medieval. “En total, la jarra contenía más de 2600 monedas de plata, lo que convierte a este tesoro en el mayor conjunto numismático completo de la primera mitad del siglo XV disponible para los investigadores”, señalaron los arqueólogos.

Arqueólogos rusos hallan un tesoro con más de 2600 monedas de plata del siglo XV. EFE/ Instituto De Arqueología De La Academia De Ciencias De Rusia

El tesoro conserva monedas extremadamente raras de Kolomna

La mayor parte de las piezas fueron acuñadas durante los principados de Basilio I, hijo de Dmitri Donskói, y Basilio II ‘el Oscuro’. Entre ellas destaca un grupo de monedas de plata producidas en la propia Kolomna durante los últimos años del reinado de Basilio I.

Una de las particularidades más llamativas es que estas monedas muestran la imagen de un ave en pleno vuelo. Los arqueólogos consideran que se trata de ejemplares extremadamente raros y el análisis inicial ya permitió identificar piezas que no estaban representadas en las principales colecciones de los museos numismáticos rusos.

“Durante el estudio inicial de las pieza halladas, se identificaron nuevas variedades de monedas de Kolomna, hasta entonces desconocidas, de las cuales ahora existen más de 350 ejemplares”, detallaron.

El descubrimiento, por tanto, no solo destaca por el número de monedas recuperadas, sino también por la información que puede aportar sobre las emisiones monetarias de Kolomna durante las primeras décadas del siglo XV.

Arqueólogos rusos hallan un tesoro con más de 2600 monedas de plata del siglo XV. EFE/ Instituto De Arqueología De La Academia De Ciencias De Rusia

Quién pudo esconder el mayor tesoro numismático de la época

La magnitud del conjunto ha llevado a los especialistas a plantear que su propietario pertenecía a un sector acomodado de la sociedad medieval. La cantidad y variedad de monedas hacen pensar que pudo tratarse de un hombre muy rico, posiblemente relacionado con las élites locales o incluso al servicio del príncipe.

Los investigadores también analizaron la cronología de las monedas para intentar determinar cuándo y por qué fue enterrado el tesoro. A partir de esa información, plantearon una posible relación con las epidemias de peste que afectaron a distintas ciudades de la Rus antigua entre 1425 y 1427.

La hipótesis es que el propietario pudo haber muerto durante una de aquellas epidemias y que, al no existir nadie que recuperara el escondite, la jarra permaneció enterrada durante siglos hasta ser localizada por los arqueólogos.