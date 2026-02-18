El hallazgo de fósiles en Costa Rica volvió a colocar al país en el mapa científico regional. Las autoridades confirmaron el descubrimiento de restos de un perezoso gigante y un mastodonte gigante que forman parte de la megafauna que habitó el territorio hace miles de años. El Ministerio de Cultura informó que el hallazgo de fósiles en Costa Rica ocurrió en un sitio que se mantiene confidencial en la provincia de Cartago. Según el comunicado oficial, se trata de megafauna pleistocénica. La institución señaló que representa “un aporte significativo al conocimiento científico del país, fortalece el acervo paleontológico nacional y posiciona nuevamente a Costa Rica en la investigación regional sobre megafauna”. La investigación se dio tras el reporte de un ciudadano que alertó sobre la posible presencia de restos fósiles en una propiedad privada. Luego de la inspección técnica y los análisis, el equipo del Museo Nacional determinó que se trataba de piezas de megafauna. A partir de ese momento se inició un proceso de excavación y rescate. En total se han realizado 13 trabajos de excavación que permitieron recuperar 49 piezas fósiles. “Por la magnitud y cantidad de material recuperado, este hallazgo se convierte en uno de los más relevantes registrados en el país en las últimas décadas”, explicó el Ministerio de Cultura. Los estudios preliminares del hallazgo, basados en análisis geológicos del terreno y en las capas de sedimentación, estiman que los restos de Cuvieronius y de Eremotherium podrían tener una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años. El equipo técnico está conformado por 12 profesionales en geología, arqueología y biología, con apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica en prácticas académicas. La recuperación está liderada por la geóloga Joanna Méndez Herrera, del Departamento de Historia Natural. El proceso también contó con la asesoría del paleontólogo Lucas Spencer, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, y el acompañamiento del geólogo costarricense Guillermo Alvarado. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, subrayó la importancia del Museo Nacional como ente rector en la investigación, protección y difusión del patrimonio natural del país, así como “el rigor científico, la entrega y el profesionalismo del equipo técnico”. Tras el hallazgo de fósiles en Costa Rica, Rodríguez transmitió al Museo Nacional que inicie el proceso de diseño y habilitación de una sala permanente de exhibición de su colección paleontológica. “Nuestro pasado profundo merece un espacio permanente en la memoria viva del país”, declaró el ministro, marcando un nuevo paso para que el hallazgo de fósiles en Costa Rica tenga también un impacto educativo y cultural.