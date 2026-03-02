La chaqueta polar de esquí y nieve lana merina de Decathlon se posiciona como una de las prendas más buscadas para quienes practican deportes de invierno y buscan protección frente al frío sin renunciar a la comodidad. Diseñada para acompañar cada movimiento en la pista, esta prenda combina tecnología textil y funcionalidad para mejorar la experiencia en la nieve. Bajo la marca Wedze, el modelo Chaqueta polar de esquí y nieve lana merina SKI-P 500 destaca por su equilibrio entre calor, transpirabilidad y libertad de movimientos. Además, actualmente cuenta con un 30% de descuento sobre su precio original en España, lo que la convierte en una opción competitiva dentro del segmento de ropa térmica técnica. Es una chaqueta térmica pensada para esquiar cómodamente gracias a su tejido principal con 48% de lana merina. La lana merina es una fibra naturalmente técnica que limita la proliferación de bacterias responsables de los malos olores, permite usar la prenda varios días seguidos y posee una gran capacidad de absorción del sudor. Además, incorpora cuello alto para proteger del frío, largo que cubre la zona lumbar y antebrazos afinados para limitar la entrada de aire bajo la chaqueta de esquí. Durante el período de garantía, la marca se compromete a reparar gratuitamente desgarros, costuras o cremalleras. Si no es posible la reparación por defecto de producción, puede cambiarse o solicitar reembolso. La chaqueta polar de esquí y nieve Wedze SKI-P 500 tiene un precio actual de 34,99 euros en España, frente a los 49,99 euros originales, lo que supone un 30% de descuento. Se puede conseguir de dos maneras: Con su combinación de calor, transpirabilidad y elasticidad, esta chaqueta térmica se presenta como una alternativa técnica y accesible para la temporada de invierno y otoño.