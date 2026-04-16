De acuerdo al presupuesto de cada individuo, las escapadas o viajes pueden ser más relajantes o, por el contrario, estresantes. Con la proximidad de las vacaciones de verano, emergen recomendaciones de destinos poco conocidos y en esta ocasión se presenta un lugar olvidado por muchos que se considera uno de los más maravillosos de Europa. Montenegro se erige como un destino ideal para los españoles que anhelan una escapada económica y repleta de aventuras. Con vuelos accesibles, opciones de alojamiento asequibles, exquisita gastronomía local y numerosas actividades gratuitas que asegurarán un viaje memorable sin que el presupuesto se vea comprometido. Este país se localiza en la península balcánica y cuenta con una costa de casi 300 kilómetros a lo largo del mar Adriático. Posee encantadores pueblos medievales amurallados, aguas cristalinas y parajes naturales casi vírgenes, así como sitios arqueológicos recomendados y una de las bahías más destacadas. Hacer una escapada low cost sin sacrificar el estilo y la relajación es factible gracias a los precios accesibles que se manejan en la zona. Los hostales o albergues comienzan en 10 euros, los hoteles económicos con desayuno incluido oscilan desde los 25 euros, los Airbnb inician en 30 euros la noche y los hoteles de lujo o gama media alta tienen tarifas desde los 80 euros. En el ámbito gastronómico, se pueden encontrar restaurantes locales que ofrecen preparaciones tradicionales a 10 euros por persona, pudiendo costar mucho menos si se opta por los puestos callejeros que mantienen un gran sabor. Es importante considerar que los restaurantes tienen un costo aproximado de 20 euros por persona en una experiencia de gama media a alta. Además, estos precios pueden variar favorablemente para el turista según la temporada. Al tratarse de una región que depende del turismo, compite en precios y calidad durante todo el año. Esto se refleja incluso en el precio de la cerveza o el café, que son de los más económicos de Europa. Es imposible no pasar por Cetinje, capital de Montenegro hasta 1918. Cuenta con un impresionante monasterio del siglo XVIII, hogar de las reliquias de San Pedro de Cetinje y la mano derecha de San Juan Bautista. Otro imperdible es Kotor, conocida también como “la perla de los Balcanes”, una ciudad de puertas medievales, calles estrechas y bien conservadas, iglesias ortodoxas y catedrales, además de grandes palacios y monasterios. En lo más natural del viaje se encuentra el Parque Nacional de Durmitor, en la cordillera de los Alpes Dínáricoses. Ideal para quienes disfrutan del senderismo, además, se puede admirar el Crno Jezero (Lago Negro) y visitar el Cañón de Tara, el más largo de Europa y el segundo en el mundo, con una extensión de 78 kilómetros y una profundidad máxima de 1300 metros. Nombrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El lago Skadar, lo comparte con Albania y es el más grande del sur de Europa. Cuenta con una localidad que funciona como centro neurálgico para los visitantes, Virpazar, un paraje impresionante y fotografiable. Budva, es el destino vacacional más popular de Montenegro, gracias a sus playas de aguas turquesas cristalinas y arena blanca. Con impresionantes atardeceres acompaña a su zona fortificada, la cual alberga la Ciudadela, la Catedral y el Museo de la ciudad.