El discurso de Irene Montero en un acto de campaña de Podemos en Zaragoza ha tenido un impacto mundial tras la reacción del empresario Elon Musk. El propietario de Tesla y de la red social X acusó a la dirigente de Podemos de ser “absolutamente despreciable” y de reclamar “un genocidio”, después de que defendiera la regularización masiva de inmigrantes en España.

La polémica se produce en un contexto de fuerte debate político por el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles. Es la segunda vez en una semana que Musk se hace eco de esta cuestión, dando proyección internacional a la discusión sobre inmigración en España.

El vídeo, difundido ampliamente en redes sociales, recoge parte de la intervención de la exministra de Igualdad durante un acto de campaña previo a las elecciones en Aragón, donde defendió la regularización de inmigrantes e ironizó sobre la llamada teoría del gran reemplazo.

Elon Musk acusa a Irene Montero tras la difusión del vídeo

Elon Musk reaccionó directamente al vídeo de Irene Montero publicado en la red social X. Tras escuchar sus declaraciones, escribió que “ella está abogando por un genocidio” y calificó a la dirigente de Podemos como “absolutamente despreciable”.

Las palabras de Musk se refieren a la parte más viral del discurso, en la que Montero celebró que Pedro Sánchez haya aceptado su exigencia de regularizar a los inmigrantes irregulares que lleven más de cinco meses viviendo en España.

Esta intervención ha reforzado la visibilidad internacional del debate migratorio español, especialmente por la implicación directa del empresario, uno de los principales defensores de la llamada teoría del gran reemplazo.

Las frases de Montero que encendieron la polémica

Durante su intervención, Irene Montero pidió apoyo a las personas migrantes y racializadas con una frase que se viralizó rápidamente: “Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que, por favor, no nos dejen solas con tanto facha”.

A continuación, añadió: “Claro que sí, queremos que voten, hemos conseguido papeles, ¡regularización ya!”, y avanzó su intención de impulsar cambios legales para facilitar el acceso a la nacionalidad y al derecho al voto.

En otro momento del discurso, ironizó con las teorías que maneja Vox al afirmar: “Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país”, y defendió el “reemplazo” de “fachas, racistas y vividores” por inmigrantes y gente trabajadora.

El choque previo entre Musk y Pedro Sánchez

La reacción de Musk se produce pocos días después de otro cruce con Pedro Sánchez. El empresario respondió con un escueto “wow” a una noticia del diario británico The Telegraph sobre la legalización de inmigrantes en España.

El presidente del Gobierno replicó con ironía a través de la misma red social: “Marte puede esperar, la humanidad no”, en alusión a los planes de Musk para llevar al ser humano al planeta rojo.

Sin mencionarlo directamente, Sánchez ha criticado en varias ocasiones a Musk como símbolo de “la tecnocasta” que, según afirmó, intenta usar su poder sobre las redes sociales para “controlar el debate público y la acción gubernamental de todo Occidente”.

Reacciones políticas y escalada en redes sociales

Tras las acusaciones de Musk, Irene Montero respondió desde su cuenta en X con un mensaje especialmente duro dirigido al empresario. La eurodiputada elevó el tono del enfrentamiento en una disputa que rápidamente se trasladó al plano internacional.

El líder y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, también salió en defensa de Montero y escribió: “Merecer el odio de quienes envenenan al pueblo será un honor para nosotros”, citando al fundador del socialismo en España.

Este rifirrafe tuitero se produce en plena campaña electoral en Aragón, donde la inmigración ocupa un lugar central en el debate político, y coincide con un contexto internacional marcado por tensiones similares en Estados Unidos y Europa.