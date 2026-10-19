Los astronautas de la misión lunar Artemis 2, Reid Wiseman (i), Victor Glover (c) y Jeremy Hansen (d) reciben la Medalla Stephen Hawking, este sábado durante el festival científico Starmus en Santa Cruz de Tenerife.

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, dejó un mensaje sobre el futuro de la humanidad al recibir la Medalla Stephen Hawking del Festival Starmus este sábado. “ Cuando regresas te das cuenta de que nuestra elección como individuos es hacer el mañana peor o mejor: ¡hagamos que sea mejor! “, afirmó tras recordar la experiencia de contemplar la Tierra desde la Luna.

Wiseman recogió el galardón junto al piloto Victor Glover y al especialista de misión Jeremy Hansen, con quienes sobrevoló la Luna durante diez días en abril. Los astronautas compartieron sus impresiones sobre la exploración espacial y explicaron cómo observar el planeta desde esa perspectiva los llevó a reflexionar sobre la paz, la esperanza y la responsabilidad de las personas, informó la agencia de noticias EFE.

Qué sintieron los astronautas al contemplar la Tierra desde la Luna

El comandante de Artemis II destacó el impacto de observar la Tierra desde el espacio, donde el planeta parece tan pequeño como un pulgar. Esa imagen, según expresó, despierta la necesidad de llamar “al amor, la paz, la esperanza y la unidad”.

Por su parte, Jeremy Hansen explicó que contemplar la Tierra desde su satélite le hizo preguntarse “¿qué estamos haciendo en ese punto azul?“. Sin embargo, aclaró que no hay motivos para la desesperación, porque en el planeta ”tenemos mucho bueno alrededor".

En ese sentido, el especialista de misión subrayó que “ la Humanidad necesita positividad, y tú puedes darle voz ”.

El comandante de Artemis II destacó la importancia del amor, la paz, la esperanza y la unidad al recordar la imagen de la Tierra desde el espacio. (Imagen ilustrativa). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Victor Glover destaca la importancia de la visión para el futuro de la humanidad

El piloto Victor Glover transmitió un mensaje de gratitud de Christina Koch, la cuarta integrante de la tripulación, que no pudo viajar a Tenerife. Koch asumirá el 1 de noviembre el cargo de subdirectora interina de ingeniería en la NASA.

Glover también expresó su reconocimiento a “los visionarios” que impulsaron el Festival Starmus y recordó una frase que figura en el Parlamento de Ottawa: “Donde no hay visión, perece la Humanidad”.

Uno de esos visionarios es Garik Israelian, astrofísico y fundador del festival. Israelian reconoció que, cuando comenzó el evento hace 15 años con la participación de pioneros de la carrera espacial como Neil Amstrong y Alexei Leonov, no podía imaginar que la humanidad regresaría a la Luna tres lustros después.

La joven divulgadora científica y tecnológica española Valeria Corrales (c) recibe la Medalla Junior Stephen Hawking de manos del astrofísico Garik Israelian (d) y del astrofísico y guitarrista de Queen Brian May (i), este sábado durante el festival científico Starmus en Santa Cruz de Tenerife. EFE/Alberto Valdés

El Festival Starmus reúne ciencia, música y referentes internacionales en Tenerife

La octava edición del Festival Starmus comenzó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife bajo el lema “La búsqueda de la verdad”. Durante la ceremonia inaugural se entregó la primera Medalla de la Tierra Jane Goodall a Christiana Figueres, antropóloga, economista y analista costarricense, por su trabajo pionero relacionado con el cambio climático.

Figueres recibió el galardón de manos de familiares de Jane Goodall y expresó su agradecimiento imitando el saludo de un chimpancé en honor a la fallecida primatóloga. También se concedió una segunda Medalla de la Tierra Jane Goodall, que no se había anunciado previamente, al astrofísico y guitarrista de Queen Brian May, por su participación en proyectos para “dar una voz a los animales salvajes” y ofrecer una segunda oportunidad a animales rescatados en refugios de Gran Bretaña.

El festival ya había premiado al cineasta Ridley Scott y al físico Brian Cox. En su edición “junior”, los galardones recayeron en los jóvenes divulgadores científicos Valeria Corrales y Aneeshwar Kunchala.

La ceremonia inaugural, conducida por el astronauta canadiense Chris Hadfield, combinó ciencia y música con un concierto en el que participaron el exmiembro de Yes Rik Wakeman, el tenor Andrea Bocelli, la soprano Sarah Brightman y Brian May, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante seis días, Tenerife y La Palma recibirán a ganadores del Premio Nobel, astronautas y artistas de renombre mundial para celebrar la ciencia, la exploración espacial, la música y la creatividad humana.