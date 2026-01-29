El Departamento de Salud del País Vasco reconoció este jueves que, además de la vacuna hexavalente, se administraron dosis caducadas de otros dos tipos: la tetravalente y la triple vírica .

La confirmación oficial eleva a al menos 78 los posibles nuevos afectados y agrava una situación que ya se encuentra bajo investigación judicial por un presunto delito contra la salud pública.

La revelación se produjo pocas horas después de que la Fiscalía Superior del País Vasco anunciara la apertura de diligencias para esclarecer lo ocurrido en el sistema sanitario público vasco.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, compareció en Bilbao junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, para actualizar los datos y detallar las medidas adoptadas.

¿Cuántas personas podrían verse afectadas por las nuevas vacunas caducadas?

Según explicó Martínez, la detección de dosis vencidas de las vacunas tetravalente y triple vírica amplía el alcance del problema detectado inicialmente.

El Gobierno admitió que vacunó con dosis vencidas y ya hay más de 250 afectados. Fuente: Archivo.

Estas nuevas irregularidades podrían afectar a 78 personas más, que se sumarían a los casos vinculados a la vacuna hexavalente.

El número total de afectados ha sufrido variaciones desde que se conoció el incidente. En una primera estimación se habló de 253 personas, cifra que luego se redujo a poco más de un centenar tras el análisis de los historiales clínicos. Con la nueva información, el Departamento de Salud deberá redefinir el alcance definitivo del episodio.

Las autoridades sanitarias insistieron en que cada caso se evalúa de manera individual. El objetivo consiste en determinar si corresponde o no la revacunación, siempre bajo criterios médicos y sin generar alarmas innecesarias entre las familias.

¿Cómo defiende el consejero la gestión del caso y qué medidas se anunciaron?

El titular de Salud sostuvo que no existen riesgos adversos para las personas vacunadas y subrayó que la actuación del departamento se realizó con rapidez desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el pasado 15 de enero.

El Gobierno admitió que vacunó con dosis vencidas y ya hay más de 250 afectados (foto: archivo).

De las 253 personas inicialmente señaladas, ninguna de las vacunadas en noviembre deberá recibir una nueva dosis.

Martínez precisó que solo unas 30 personas necesitarán revacunación, tras el análisis realizado por las distintas Organizaciones Sanitarias Integradas sobre los 103 pacientes que recibieron vacunas caducadas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 .

Además, aseguró que los mensajes a las familias se emitieron una vez contrastada toda la información clínica disponible.

Como respuesta institucional, el Departamento de Salud anunció la creación de un comité de investigación y trazabilidad de vacunas, presidido por David Cantero e integrado por especialistas del sistema sanitario.

El organismo tendrá la misión de esclarecer el recorrido de las dosis, analizar posibles fallos y proponer medidas correctoras.

“En un sistema como Osakidetza no caben incidencias de este nivel”, concluyó el consejero, quien confirmó plena colaboración con la Fiscalía.