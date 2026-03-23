El Alzheimer podría comenzar mucho antes de lo que se creía. No en la aparición de síntomas visibles ni en la acumulación avanzada de placas, sino en un proceso microscópico que ocurre dentro de las neuronas. Un nuevo estudio pone el foco en la competencia entre proteínas en el cerebro como uno de los posibles detonantes de esta enfermedad neurodegenerativa. La hipótesis, difundida a partir de investigaciones recientes de la Universidad de California en Riverside, plantea un cambio de enfoque. En lugar de centrarse solo en las consecuencias visibles del daño cerebral, propone analizar qué ocurre antes, en el equilibrio interno de las células. Durante décadas, el estudio del Alzheimer se apoyó en dos marcadores: las placas de beta-amiloide y los ovillos de proteína tau. Estas estructuras anómalas han sido consideradas el sello de la enfermedad. Sin embargo, los tratamientos dirigidos a eliminarlas no han logrado frenar de forma contundente el deterioro cognitivo. El nuevo enfoque introduce otra variable. Según los investigadores, distintas proteínas en el cerebro compiten por recursos celulares limitados. Cuando ese equilibrio se rompe, algunas comienzan a plegarse de forma incorrecta. Este mal plegamiento puede desencadenar una reacción en cadena que termina afectando la función neuronal. Estudios en biología molecular han demostrado que estos procesos de plegamiento defectuoso están en la base de varias patologías. Este hallazgo reconfigura la forma de entender la causa del Alzheimer. Si el problema no empieza con la acumulación de residuos, sino con un desequilibrio previo, el momento de intervención cambia por completo. La enfermedad podría comenzar años antes de que aparezcan los primeros síntomas. El daño cerebral asociado al Alzheimer puede desarrollarse durante décadas antes de manifestarse clínicamente. Esta nueva hipótesis encaja con esa idea y ayuda a explicar por qué muchos tratamientos llegan tarde. Actúan cuando el deterioro ya está avanzado, no cuando se origina. Además, este enfoque abre la puerta a nuevas estrategias. En lugar de eliminar placas, el objetivo podría ser estabilizar el comportamiento de las proteínas y evitar que entren en conflicto. Esto conecta con líneas de investigación que buscan corregir el plegamiento proteico, una vía que ya se estudia en otras enfermedades neurodegenerativas. Hablar de una cura del Alzheimer sigue siendo una posibilidad en desarrollo. No hay, por ahora, tratamientos capaces de revertir la enfermedad. Sin embargo, comprender mejor su origen cambia el escenario. Si se confirma que la competencia entre proteínas en el cerebro es un factor clave, los tratamientos podrían enfocarse en etapas iniciales. Esto permitiría intervenir antes de que el daño sea irreversible. La investigación farmacológica podría orientarse hacia moléculas que mantengan el equilibrio proteico y eviten el mal plegamiento. El reto está en trasladar este conocimiento al ámbito clínico. Los ensayos deberán demostrar que intervenir en estos procesos tiene un impacto real en la progresión de la enfermedad. Aun así, el cambio de perspectiva ya está en marcha. La ciencia deja de mirar solo las consecuencias visibles del Alzheimer y empieza a investigar su origen con mayor precisión.