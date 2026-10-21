Encontrar dónde poner los ahorros en octubre para conseguir hasta un 3,25% de rentabilidad es una de las alternativas para quienes buscan obtener intereses por su dinero sin renunciar a la disponibilidad de los fondos. En ese contexto, Openbank y Kutxabank ofrecen cuentas remuneradas con intereses mensuales, aunque sus condiciones y los tipos aplicados después del primer año son diferentes.

Openbank ofrece una rentabilidad del 3,25% TAE durante 12 meses para nuevos clientes que lleven su Bizum, sin límite de importe ni obligación de domiciliar la nómina. Por su parte, Kutxabank propone hasta un 3,10% TAE durante el primer año y un 0,75% TAE durante el segundo, con un saldo máximo remunerado de 100.000 euros. Ambas entidades contemplan, además, la posibilidad de disponer del dinero cuando sea necesario.

Openbank ofrece un 3,25% TAE durante el primer año

La Cuenta Remunerada de Openbank ofrece un 3,25% TAE y un 3,20% TIN anual durante 12 meses a los nuevos clientes que cumplan la condición de llevar su Bizum. La remuneración se aplica a todo el dinero depositado, sin límite de importe y sin necesidad de domiciliar la nómina. Los intereses se abonan mensualmente.

La cuenta permite ingresar y retirar dinero en cualquier momento y funciona de forma independiente de la cuenta corriente. Una vez transcurrido el primer año, pasa a ser una Cuenta de Ahorro Openbank, que continuará remunerando el saldo al tipo de interés vigente en ese momento.

Además, la entidad ofrece una promoción para quienes domicilien dos recibos de cualquier importe: pueden recibir 20 euros al mes durante 10 meses, hasta sumar 200 euros. La oferta está disponible hasta el 29 de octubre de 2026.

Openbank ofrece una rentabilidad del 3,25% TAE durante el primer año a los nuevos clientes. Shutterstock

Kutxabank remunera los ahorros con hasta un 3,10% TAE y mantiene intereses el segundo año

Kutxabank ofrece una Cuenta Remunerada para nuevos clientes digitales con una rentabilidad del 3,10% TAE durante los primeros 12 meses y del 0,75% TAE durante el segundo año. Los intereses se abonan mensualmente y el saldo remunerado puede alcanzar los 100.000 euros.

La cuenta no tiene comisiones ni condiciones adicionales, según la oferta comercial, e incluye la posibilidad de contratar una tarjeta Visa Debit sin comisión de emisión ni de mantenimiento. La contratación se realiza de forma digital a través de la aplicación de la entidad.

La promoción está dirigida a nuevos clientes digitales que no mantengan una relación comercial vigente con Kutxabank ni tengan un estudio de financiación en curso, y que activen la cuenta entre el 5 de octubre y el 22 de noviembre de 2026.

Al finalizar los dos primeros años, la Cuenta Remunerada pasa a ser una Cuenta de Ahorro ordinaria. Por eso, para calcular el rendimiento total, es importante tener en cuenta que el tipo de interés del segundo año es inferior al inicial.

Kutxabank ofrece un 3,10% TAE durante los primeros 12 meses y un 0,75% TAE durante el segundo año. Shutterstock

Cuánto se puede ganar con 10.000 euros en cada cuenta remunerada

Openbank

Rentabilidad : 3,25% TAE durante el primer año.

Intereses mensuales estimados: 26,67 euros.

Importe total de la simulación: 320 euros.

Con dos recibos (200 euros más)

Rentabilidad: 3,25% TAE durante el primer año.

Intereses mensuales: 46,67 euros.

Importe total: 520 euros.

Kutxabank

Primer año

Rentabilidad: 3,10% TAE.

Intereses mensuales: 25,47 euros.

Intereses totales: 305,68 euros.

Segundo año

Rentabilidad: 0,75% TAE.

Intereses mensuales: 6,23 euros.

Intereses totales: 74,74 euros.

Rendimiento total en dos años: 380,42 euros brutos.