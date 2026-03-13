Un tren de mercancías descarriló este viernes cerca de la estación de Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, y provocó el corte total de la circulación ferroviaria en ambos sentidos. El incidente no dejó heridos, aunque generó importantes alteraciones en el servicio de Cercanías que conecta la zona con Madrid. El accidente ocurrió al mediodía, cuando la última plataforma del convoy se salió de la vía a unos 300 metros de la estación. Como consecuencia, varias líneas de tren sufren retrasos y modificaciones en sus recorridos mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad. Los servicios de emergencia y personal ferroviario se movilizaron rápidamente hacia el lugar del incidente para asegurar la zona y evaluar los daños en la infraestructura. Las autoridades activaron además medidas alternativas de transporte para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados. El suceso tuvo lugar a las 11:56 horas en las inmediaciones del denominado puerto seco de Azuqueca de Henares. Según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la última plataforma del tren de mercancías abandonó la vía tras la salida de uno de sus ejes. El incidente bloqueó completamente la circulación ferroviaria en ambos sentidos del tramo afectado. Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acudieron al lugar para evaluar la situación y coordinar las tareas necesarias para retirar el material descarrilado. En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local de Azuqueca y personal especializado en infraestructuras ferroviarias. El objetivo principal consiste en despejar la vía y revisar el estado de las instalaciones para reanudar el servicio con seguridad. El descarrilamiento impactó directamente en varias líneas de Cercanías de Madrid que atraviesan el corredor del Henares. En concreto, las líneas C-2, C-7 y C-8 registran retrasos, detenciones y cambios en sus recorridos habituales. Muchos trenes comenzaron a iniciar y finalizar su trayecto en la estación de Azuqueca de Henares, lo que obligó a reorganizar el transporte de pasajeros en el tramo hasta Guadalajara. Para minimizar las consecuencias del incidente, las autoridades habilitaron un servicio alternativo de autobuses entre las estaciones de Azuqueca y Guadalajara. Según informó el Ayuntamiento de la localidad, los vehículos salen cada 30 minutos con el fin de garantizar la movilidad de los viajeros mientras continúan las tareas de reparación en la línea ferroviaria.