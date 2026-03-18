En una sociedad que suele ver el matrimonio como una estructura rígida de convivencia bajo el mismo techo, la historia de esta mujer australiana rompió los esquemas tradicionales. Tras 47 años de matrimonio, Claire (nombre ficticio) decidió que era momento de buscar su propio espacio, pero de una manera poco convencional: mudándose a una pequeña cabaña construida en el patio trasero de su propia casa. Claire asegura sentirse “egoísta, pero verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo”. Por fin puede hacer todo lo que desea sin que su marido la interrogue sobre cada detalle: “¿Por qué llegaste tarde? ¿Adónde fuiste?”. Aunque reconoce las cualidades maravillosas de su esposo, explica que este control constante sobre sus idas y venidas la agobiaba. Ahora, con la puerta del cerco cerrada o las persianas bajas, él sabe que no debe entrar. Tiene su propia casa, su propio jardín y una libertad que no sentía desde hace años. La decisión no surgió de la nada. Hace una década, Claire aceptó una oportunidad laboral en otro estado australiano. Lo que iba a ser seis meses se convirtió en dos años. Allí descubrió el gusto por la independencia, la aventura y hacer exactamente lo que le gustaba. Al regresar, la pareja ya llevaba años durmiendo en habitaciones separadas y ninguno de los dos estaba completamente feliz. Mudarse al pequeño hogar del fondo le pareció la forma más suave y respetuosa de transitar hacia algo que la hacía sentir más cómoda. “Vengo y voy cuando quiero. No estoy haciendo nada que no deba, pero me siento libre”, contó en una nota con ABC. Así, sale a la playa, practica yoga y comparte salidas con sus amigas. No busca una nueva relación sentimental. “Mis amigas son todo lo que necesito. Los hombres de mi edad quieren que una mujer los cuide, y ese ya no es mi rol”, afirma con convicción. Sin embargo, mantiene una relación cordial con su esposo: cocinan juntos varias noches por semana, comen en cualquiera de las dos casas, van al cine o toman un café. “Sigue siendo mi mejor amigo y yo la suya. Pero los mejores amigos no tienen que estar todo el día en el bolsillo del otro”, manifestó. La intimidad también cambió: ahora ella decide cuándo y si ocurre. “No hay presión para tener sexo que no quiero”, explicó sin rodeos. Y aunque creció en direcciones distintas, no desea un divorcio catastrófico que obligue a vender la propiedad ni a cambiar de dirección. “Seguimos siendo padres de nuestros hijos y abuelos de nuestros nietos. No quiero dañar eso”, agregó. Justamente, sus hijos adultos al principio no lo tomaron bien, pero pronto notaron que “no cambió casi nada” y hoy lo aceptan. Claire no planea volver a la casa principal en el corto plazo, tal vez nunca. “Fue un gran paso para mí, pero soy feliz y no quiero forzarnos a vender la casa. Si algún día llegara a eso, sé que estaré bien económicamente y emocionalmente”. Esta historia real demuestra que, después de casi 50 años juntos, es posible reestructurar un matrimonio sin destruirlo. De esta manera, Claire eligió priorizar su felicidad personal, su espacio y su autonomía sin romper la familia ni la convivencia en la misma propiedad. “Es lo que quiero ahora”, concluyó.