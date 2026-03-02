Cristóbal Colón es una de las figuras más intrigantes y enigmáticas de la historia. Su nombre ha quedado grabado en la memoria colectiva como el del navegante que abrió las puertas de América a Europa y conectó los dos continentes. En el libro “1493”, el periodista y divulgador científico estadounidense Charles C. Mann expone que la llegada de los españoles a las costas caribeñas provocó un cambio radical en la composición climática y geológica del mundo. Mann sostiene que la llegada de Colón al Nuevo Mundo “restituyó las costuras desgastadas de Pangea” y fue uno de los eventos más significativos que propiciaron el avance hacia un mundo cada vez más homogéneo. De acuerdo con Mann, este acontecimiento marcó el inicio de un cambio ecológico esencial para comprender la historia de los siglos posteriores: el intercambio colombino. Este proceso, que se llevó a cabo en ocasiones de manera voluntaria, pero en su mayoría de forma indeseada y descontrolada, consistió en el trueque entre América y el resto del mundo de especies, animales, vegetales y microorganismos. No obstante, el intercambio resultó en grandes cambios irreversibles para la historia del continente. El historiador explica que había más enfermedades transmisibles en Europa, Asia y África que en las Américas y cuando Cristóbal Colón alcanzó el “nuevo continente” el número de muertos fue colosal. El libro indica que fue el peor colapso demográfico en la historia de la humanidad. Entre dos tercios y el 90% de los habitantes originarios de América murieron. A través del intercambio colombino, los caballos, el mijo y la caña de azúcar llegarían al Nuevo Mundo, que a cambio otorgaría al resto del planeta la patata, el tomate y el tabaco, entre muchos nuevos cultivos. Este proceso solo englobó los factores biológicos del intercambio y no los materiales, como el oro o las espadas. Sin embargo, las embarcaciones europeas que cruzaban el Atlántico también transportaban otras especies menos deseables. Microorganismos como el virus de la viruela, algunas especies de protozoos responsables de la malaria o insectos varios, como el mosquito que transmitía la fiebre amarilla a los seres humanos, desembarcaron en el “Nuevo Mundo” desde los barcos europeos. Según Mann, determinadas enfermedades provocadas por estas especies, como la malaria y la fiebre amarilla, se volvieron endémicas y dificultaron en gran medida la vida en las zonas donde proliferaron. Otras, como la viruela, fueron las causantes de epidemias que se cobraron la vida de millones de personas y despoblaron regiones enteras. El autor de “1493” explica que los pueblos originarios que habitaban la región de California deforestaban grandes extensiones de terreno con la quema de árboles. El objetivo era emplear esos espacios para el pastoreo y la agricultura. Sin embargo, luego del intercambio colombino, un virus desconocido hasta entonces enfermó a la población y la tierra quedó abandonada. Esto significó que con el paso del tiempo, las hectáreas de claros a lo largo de todo el continente Mann explica en su libro que las repercusiones de este fenómeno fueron visibles en todo el mundo. De acuerdo con los registros que revisó el escritor, las principales consecuencias fueron las siguientes: Según Ruddiman, este acontecimiento fue el principal y tal vez único causante de la Pequeña Glaciación. Este fenómeno fue un enfriamiento de la superficie de la Tierra que afectó principalmente al hemisferio norte y trajo consigo inviernos duros y primaveras leves desde la mitad del siglo XVI hasta el XVIII.