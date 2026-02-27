La jornada de este viernes estará marcada por un cambio significativo en el tiempo en buena parte de España. La entrada de un frente por el tercio noroeste dejará cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, con un descenso acusado de las temperaturas máximas en la vertiente atlántica y cantábrica. En paralelo, una dana situada en el entorno de Canarias generará un escenario adverso en el archipiélago. La presencia de calima favorecerá precipitaciones en forma de barro, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, acompañadas de viento fuerte con rachas que podrán alcanzar o incluso superar los 100 kilómetros por hora en áreas expuestas y de cumbre. El impacto más evidente del frente atlántico se sentirá en Galicia, Asturias y Cantabria, donde las lluvias avanzarán de noroeste a sureste a lo largo del día. En Galicia, las precipitaciones tenderán a remitir por la tarde, mientras que en el resto del litoral cantábrico podrían prolongarse hasta el final de la jornada. Las máximas descenderán de forma generalizada, con mayor intensidad en zonas del interior. En Castilla y León, la nubosidad aumentará durante la mañana y dejará precipitaciones en la mitad norte y en áreas del sistema Central. También en La Rioja se espera un incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias al cierre del día y una cota de nieve situada entre los 1600 y 1800 metros. Por el contrario, en el este peninsular la situación será más estable. Aragón y Cataluña mantendrán cielos mayoritariamente despejados, con algunas nubes bajas matinales en el litoral catalán. En la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia predominarán los cielos poco nubosos, con bancos de niebla en puntos del litoral y temperaturas sin cambios relevantes. En Canarias, la Dana aportará nubosidad en el norte de las islas montañosas, con precipitaciones probables durante la primera mitad del día y apertura de claros por la tarde. La calima afectará especialmente a medianías y cumbres, donde podrían registrarse lluvias de barro. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas experimentarán un ascenso moderado. El viento será el fenómeno más destacado en el archipiélago. Se prevén intervalos fuertes y rachas muy fuertes que podrán superar los 90 kilómetros por hora y alcanzar localmente los 100 en cotas altas, vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en zonas del interior de las islas orientales. En el área del Estrecho y el litoral mediterráneo andaluz, el levante soplará con intensidad, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de madrugada. En el interior peninsular dominarán los vientos flojos, mientras que en los litorales se registrarán intervalos más intensos, en una jornada que consolida el giro hacia un tiempo más invernal en el tramo final de febrero.