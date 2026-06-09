Buenas noticias para miles de trabajadores: las empresas preparan nuevas contrataciones para el verano. (foto: Pexels).

Las empresas españolas afrontan el verano con previsiones positivas para el empleo. Aunque las expectativas se moderaron respecto al trimestre anterior, las compañías mantienen planes de crecimiento y prevén aumentar la contratación un 11% neto entre julio y septiembre.

El dato surge del último “Estudio de proyección de empleo” elaborado por ManpowerGroup, que refleja un mercado laboral todavía dinámico pese a la incertidumbre geopolítica y económica internacional.

Según el informe, el 35% de las empresas españolas espera ampliar sus plantillas durante el verano, mientras que el 41% planea mantener sus equipos sin cambios y un 22% anticipa reducciones.

Buenas noticias para miles de trabajadores: las empresas preparan nuevas contrataciones para el verano. THIETVU

Las empresas españolas prevén más contrataciones durante el verano

El mercado laboral español mantiene perspectivas positivas para los próximos meses. Las previsiones de contratación continúan en terreno favorable, aunque muestran una desaceleración frente al segundo trimestre del año.

De acuerdo con el informe de ManpowerGroup, las empresas españolas prevén incrementar la contratación un 11% neto entre julio y septiembre. El estudio refleja una actitud más prudente por parte de las compañías, aunque sin renunciar a los planes de crecimiento.

El 35% de las empresas consultadas anticipa nuevas incorporaciones durante el verano. En paralelo, un 41% espera mantener sus plantillas estables y un 22% prevé reducir personal en los próximos meses.

El informe señala que el empleo sigue siendo un elemento estratégico para las organizaciones, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración económica global.

Qué empresas contratarán más trabajadores en España este verano

Las compañías medianas y grandes liderarán las previsiones de contratación durante el tercer trimestre de 2026. Según el estudio, las empresas de entre 250 y 999 empleados presentan las mejores expectativas de crecimiento laboral.

Este grupo prevé aumentar sus plantillas un 19%, por delante incluso de las compañías de más de 5000 trabajadores, que anticipan una subida del 15% en la contratación.

En cambio, las microempresas aparecen como el único segmento con previsiones negativas. El informe indica que este grupo espera una caída del 3% en sus niveles de empleo.

El comportamiento desigual entre tamaños empresariales refleja que las compañías con mayor capacidad financiera mantienen una posición más sólida para afrontar el actual escenario económico y sostener nuevos procesos de incorporación.

Los sectores que más empleo crearán en España durante 2026

El estudio de ManpowerGroup identifica cuáles serán los sectores más dinámicos del mercado laboral español durante el verano. Las telecomunicaciones, los medios y el entretenimiento encabezan las previsiones de contratación.

Este sector registra una expectativa de crecimiento del 33%, la cifra más alta del informe. Detrás aparecen energía y suministros, con un incremento previsto del 20%, y hostelería, con una subida del 18%.

Los sectores con mejores perspectivas de contratación serán:

Telecomunicaciones, medios y entretenimiento: 33%.

Energía y suministros: 20%.

Hostelería: 18%.

La evolución confirma que las actividades vinculadas al turismo, la digitalización y los servicios continúan impulsando buena parte del empleo en España.

Además, el verano suele convertirse en uno de los períodos de mayor movimiento laboral para sectores ligados al consumo, la atención al público y los servicios temporales.

España sigue por debajo de la media mundial de contratación

Aunque las perspectivas de empleo en España siguen siendo positivas, el país continúa por debajo de la media global en previsiones de contratación.

El informe de ManpowerGroup calcula un crecimiento neto del 26% a nivel mundial para el tercer trimestre de 2026. Esto significa que España se mantiene quince puntos por debajo de las expectativas internacionales.

Buenas noticias para miles de trabajadores: las empresas preparan nuevas contrataciones para el verano. (foto: archivo).

India y Puerto Rico lideran las previsiones globales de contratación con un 48%, seguidos de Estados Unidos con un 45%. En Europa y Oriente Medio, las previsiones alcanzan un 16%.

El estudio concluye que las empresas mantienen el empleo como prioridad estratégica, aunque adoptan una postura más conservadora respecto a trimestres anteriores debido al contexto económico y geopolítico internacional.

El mercado laboral español mantiene el crecimiento pese a la incertidumbre

Las previsiones de contratación muestran que el empleo en España conserva capacidad de crecimiento incluso en un escenario de mayor prudencia empresarial. Las compañías siguen apostando por ampliar equipos, especialmente en sectores estratégicos y vinculados al consumo.

El aumento previsto del 11% neto confirma que las empresas españolas mantienen expectativas positivas para el verano, aunque moderan el ritmo de expansión respecto a meses anteriores.

El protagonismo de las telecomunicaciones, la energía y la hostelería también refleja cómo cambian las necesidades del mercado laboral en un entorno marcado por la transformación digital y el peso del turismo.

Mientras tanto, las grandes y medianas empresas continúan liderando la creación de empleo en España, consolidando su papel como principal motor de contratación durante 2026.