El descubrimiento de la Basílica de Vitruvio en Fano marca un antes y un después para la historia de la arquitectura. Las autoridades italianas confirmaron que los restos hallados pertenecen a la mítica basílica construida hace 2000 años. Se trata de una obra legendaria, buscada durante más de cinco siglos por arqueólogos e historiadores.

El anuncio se realizó tras excavaciones en la Plaza Andrea Costa, en la provincia de Pésaro y Urbino. Allí aparecieron grandes columnas que coinciden con las descripciones técnicas de Vitruvio. El arquitecto romano fue clave en la historia del diseño clásico.

El hallazgo también conecta directamente con Leonardo da Vinci. Las proporciones descritas por Vitruvio inspiraron el famoso Hombre de Vitruvio, uno de los dibujos más estudiados del mundo.

Un anuncio histórico desde Fano

“Llevábamos más de 2000 años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio”, afirmó el alcalde de Fano, Luca Serfilippi. El anuncio se realizó en un acto oficial con la participación por vídeo del ministro de Cultura.

El presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, calificó el hallazgo como “un descubrimiento trascendental”. Además, confirmó que las columnas encontradas pertenecen a la legendaria basílica.

Acquaroli agregó que “se hará todo lo necesario para recuperar y promover este hallazgo excepcional”. Las autoridades locales ya trabajan en planes de preservación y difusión cultural.

La basílica que divide la historia en dos

Para el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, el impacto del descubrimiento es absoluto. “En este preciso momento, la historia se divide entre un antes del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio y un después del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio”.

Giuli sostuvo que “los libros de historia y los medios recogerán y historizarán este día”. También destacó la importancia de los futuros hallazgos vinculados a la basílica.

El descubrimiento refuerza el valor histórico de Fano, conocida en época romana como Fanum Fortunae. La ciudad gana así relevancia internacional en el mapa arqueológico.

Claves técnicas que confirman el hallazgo

Las primeras pistas surgieron hace tres años, durante obras en el centro histórico. Allí se encontraron restos de un edificio con al menos cinco habitaciones. Los muros conservaban hasta dos metros de altura y un espesor de 1,50 metros.

El suelo estaba revestido con losas de mármol verde, un material de alto valor en la arquitectura romana. Posteriormente, se hallaron bajo una plaza las bases de dos columnas monumentales.

Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas, explicó que la columna reconstruida mediría “exactamente 1,47 metros, el equivalente a cinco pies romanos”. Esa medida coincide con la indicada por Vitruvio.

Evidencias descritas por Vitruvio

El arqueólogo Gabriele Baldelli aportó otro dato clave para confirmar la autenticidad. Según explicó, “el contrafuerte cuadrangular que rodea la columna es precisamente una característica de las columnas descritas por Vitruvio”.

Baldelli añadió que “es claramente visible” en las estructuras halladas. Estas coincidencias refuerzan la identificación del edificio como la basílica perdida.

Los especialistas destacan la precisión técnica del tratado De Architectura. Sus descripciones permitieron validar el hallazgo con exactitud científica.

Vitruvio y la inspiración de Leonardo da Vinci

Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor e ingeniero romano del siglo I a. C. Nació en la antigua Fano y escribió el influyente tratado De Architectura. Ese manual revolucionó la arquitectura occidental.

En su obra, Vitruvio relató haber construido “una basílica en Fano”. Durante siglos, esa referencia fue considerada casi legendaria. Nunca se había logrado encontrar el edificio.

Leonardo da Vinci utilizó las proporciones descritas por Vitruvio para crear el Hombre de Vitruvio. El reciente hallazgo confirma el vínculo directo entre el texto antiguo y una obra real.