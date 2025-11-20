El encarecimiento de los alquileres, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más flexibles han impulsado la popularidad de las casas prefabricadas en España.

Estas viviendas antes presentaban una mala reputación por la imposibilidad de personalizarse o el debate en torno a la durabilidad de sus materiales de construcción. No obstante, gracias a la tecnología y la optimización de recursos, hoy esto ha cambiado y se destacan por su rapidez de montaje, su eficiencia energética y, sobre todo, su coste más reducido.

Recientemente, se ha viralizado una casa prefabricada que se puede encontrar en Amazon por menos de 20.000 euros. Este modelo no solo se presenta como una solución habitacional económica, sino también como una alternativa interesante para quienes buscan una vivienda secundaria.

La casa prefabricada cuenta con cocina amueblada, baño e instalación eléctrica, como también la fontanería incluida en el precio. Muchas familias o personas que viven solas prefieren la comodidad de comprar una vivienda de estas características para dejar de lado los complicados trámites de solicitar una hipoteca o los problemas de alquilar una casa.

El interior de la casa prefabricada de Amazon.

Casa prefabricada: medidas, materiales y diseño modular

En esta ocasión, la empresa Dynamics Solutions comercializa por medio de Amazon una vivienda modular que está lista para entrar a vivir, con cocina y baño equipados. El precio, además, incluye la fontanería y la electricidad, que se quedarían instaladas. Tal como explica el proveedor, sus principales características incluyen:

Dimensiones estándar: 5,8 metros de largo, ideales para espacios habitables básicos.

Materiales resistentes: acero tratado “para evitar corrosión y prolongar la vida útil”.

Diseño modular: pensado para facilitar el transporte, la instalación y la personalización.

Opciones de configuración: espacio adaptable para dormitorio, baño, cocina y sala de estar en un concepto abierto.

La distribución es perfecta e ideal para pequeñas familias incluyendo 2 dormitorios independientes, un salón y una zona de estar con acceso a la cocina. Una cocina perfectamente equipada en la que se pueden encontrar muebles de almacenamiento, grifería de agua fría y caliente y un fregadero de acero inoxidable.

También dispone de un cuarto de baño completo y la ducha cerrada. Por otro lado, la puerta principal es acristalada o se puede seleccionar opaca con grandes ventanales para aprovechar la luz.

Componentes y proceso de instalación de la casa prefabricada

Los materiales con los que está la casa prefabricada son de alta calidad para reforzar la resistencia al agua y la dualidad. La estructura principal está construida con acero galvanizado y aleado, materiales que dan gran resistencia.

Las paredes exteriores y el techo están aislados con paneles de espuma resistente al fuego combinándose con paredes interiores de fibra de bambú y suelos de grafeno, materiales que son sostenibles y de alta eficiencia energética.

Las ventanas son de aluminio con doble acristalamiento para garantizar el aislamiento térmico y acústico. También resiste a terremotos hasta nivel 9, y viento hasta nivel 11 lo que la convierte en una vivienda segura.