Cristina sobre De Vido: "No pongo las manos en el fuego por nadie"

"No pongo las manos en el fuego por nadie. Sólo por mis hijos y por mí, pero por nadie más". De esta manera, categórica, Cristina Fernández de Kirchner evitó respaldar a su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, hoy en el banquillo de los acusados por la Tragedia de Once. En una nueva entrevista de campaña, la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, fue consultada sobre la decisión que tomó de recortarle poder durante el último tramo de su presidencia, al quitarle el control del Transporte y Energía, antes de desligarse del actual diputado del FpV-PJ, al que el oficialismo buscó remover de su banca.

"El Ministerio (de Planificación) era muy grande. Se habían fusionado varios ministerios cuando se creó. La parte que se hacía de infraestructura estaba muy bien hecho. En Energía estaba (Mariana) Matranga pero no es que estaba (Axel) Kicillof. El tema de (la creación del Ministerio de) Transporte no fue por el tema de la Tragedia de Once sino porque queríamos desarrollar una política de transportes mas autónoma, diferente y con mayor grado de inversión", explicó la ex mandataria, en declaraciones a Radio Con Vos, en el programa de Elizabeth Vernaci.

Por otra parte, Cristina Kirchner se quejó de que "hay una utilización política" de los expedientes vinculados a ex funcionarios de su Gobierno y en ese sentido descreyó de que la administración de Mauricio Macri tenga "una preocupación real por luchar contra la corrupción". Al señalar un presunto doble estándar en la actuación de la Justicia, a la que acusó de manejarse con un itinerario "empalmado con el cronograma electoral", indicó que los expedientes de las tragedias de Iron Mountain y Time Warp, que a su criterio podrían implicar a funcionarios del PRO, están cajoneados.

"Iron Mountain fue una tragedia terrible. (El juez Claudio) Bonadio ordenó interrumpir la búsqueda de cuerpos y a los tres días encontraron el cuerpo de un chico. Yo no escuché que (Horacio) Rodríguez Larreta o Macri eran responsables. Ahí sí hubo una intención clara de suprimir documentación que tenía que ver con HSBC (cuentas no declaradas en el exterior)", reprochó, volviendo a apuntar por segundo día consecutivo contra el magistrado que pidió su indagatoria por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

En la misma línea, la postulante afirmó que la consigna que enarbola la gestión de Cambiemos sobre la "lucha contra las mafias" es un "relato", al mencionar el hallazgo de un arsenal de 60 armas en la casa del apoderado de la lista oficialista de Malvinas Argentinas (liderada por Jesús Cariglino). "Los mafiosos que están con el Gobierno, que son muchos, gozan de buena salud", sostuvo, tras lo cual aclaró que al detenido dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata Medina ella lo enfrentó "toda la vida".