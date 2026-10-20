Este martes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó el régimen específico de retención de contribuciones patronales aplicable a las empresas de servicios eventuales. Lo hizo a través de la Resolución General 5913/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La norma abroga las Resoluciones Generales 3983 y 4003 de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) y adecúa la regulación al esquema establecido por la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el Decreto 407/2026.

La resolución 3983 establecía un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones patronales a cargo de las empresas de servicios eventuales, correspondientes al personal suministrado a empresas usuarias.

Bajo ese esquema, las empresas usuarias debían practicar retenciones sobre los importes facturados en concepto de sueldos, jornales u otras denominaciones que identificaran las remuneraciones del personal.

Ahora, con la publicación de la Resolución 5913 de ARCA, ese régimen queda formalmente sin efecto .

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¿Qué cambia?

El cambio no implica la eliminación de las contribuciones patronales ni una reducción automática de las cargas laborales, sino que, ahora, las empresas usuarias ya no están obligadas a practicar retenciones sobre los importes facturados en concepto de sueldos y jornales del personal suministrado.

De este modo, las empresas de servicios eventuales pasan a ser responsables de abonar directamente las obligaciones de Seguridad Social y las cuotas sindicales.

Este cambio requiere que las empresas usuarias revisen sus sistemas de pagos y retenciones para evitar la aplicación automática del régimen abrogado.

“El régimen de retención a cargo de las empresas usuarias establecido por la Resolución General N° 3.983 (DGI) y su modificatoria resulta inaplicable, por lo que corresponde proceder a la abrogación de dicha norma", argumenta el texto.

¿Qué son las empresas de servicios eventuales?

Se considera empresa de servicios eventuales a la entidad cuyo fin exclusivo consiste en poner a disposición de terceras personas (empresas usuarias) trabajadores industriales, administrativos, técnicos, comerciales o profesionales para cumplir, en forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, siempre que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato.

La empresa de servicios eventuales debe estar constituida como persona jurídica y estar registrada.

Es fundamental que antes de contratar personal a través de empresas de servicios eventuales, las empresas usuarias soliciten a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social una certificación que acredite que la misma se encuentra habilitada para funcionar como tal.