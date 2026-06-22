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La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Virgo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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Horóscopo de hoy lunes 22 de junio para Virgo

Para Virgo, conviene armonizar vida social e intimidad; sin ese balance, la esfera afectiva podría resentirse. Límites suaves y una agenda flexible amortiguan tensiones.

La familia gana protagonismo y reclama presencia. Un acontecimiento especial traerá alegría y reunirá a todos, ocasión ideal para fortalecer lazos.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Virgo, este 2026-06-22 en el trabajo te irá bien si equilibras tu tiempo: las demandas sociales y familiares podrían distraerte, pero la alegría por un evento familiar te dará impulso y buen ánimo. Organiza prioridades y pon límites claros para evitar retrasos; si mantienes el foco, cerrarás tareas con eficacia y conservarás un ambiente laboral armonioso.

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Virgo: así te irá en el amor este lunes

Virgo, en el amor hoy necesitarás equilibrar vida social y espacio personal para evitar tensiones; un acontecimiento familiar te llenará de alegría y puede reforzar el vínculo si compartes ese tiempo con tu pareja.

Tu mayor compatibilidad del día será con Cáncer, que sintoniza con tus prioridades familiares y te brinda contención emocional, ayudándote a organizarte sin descuidar el corazón.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte 89, 17, 7 y 20 pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas clave y para juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, para cuidar tu bienestar entre tantos compromisos, fija límites y reserva un rato diario para ti: respiración consciente, paseo breve o estiramientos suaves. Prioriza el sueño y modera los excesos en la celebración para disfrutar sin agotarte.

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