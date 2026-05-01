La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Tauro y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Para Tauro, se favorecen reencuentros serenos: un gesto del pasado puede abrir un respiro interno. Al soltar rencores, cada vínculo encuentra su forma presente. Sin pretender volver a lo de antes, el día fluye con paciencia y límites amables. Se gana alivio al dejar que todo avance a su ritmo. Tauro, este 2026-05-01 en el trabajo podría acercarse alguien con quien tomaste distancia; abrirte a perdonar aliviará tensiones y mejorará el clima laboral. Aunque la relación no vuelva a ser como antes, sentirás alivio y las tareas fluirán con más facilidad; mantén la calma y deja que las cosas se acomoden de forma natural. Tauro, en el amor, alguien de quien te alejaste podría dar señales de acercamiento. Si eliges perdonar y soltar expectativas, no todo volverá a ser como antes, pero sentirás alivio y espacio para sanar. Hoy tu mayor compatibilidad será con Cáncer, cuya empatía y contención acompañan tu proceso sin presiones. Esta energía favorece conversaciones sinceras y acuerdos que cierran ciclos con calma. Para Tauro, los números de la suerte son 52, 65, 45 y 27; pueden servir para elegir fechas clave, orientar decisiones y atraer buena fortuna. Tauro: si alguien del pasado se acerca, practica el perdón para soltar tensión; apóyate en respiraciones profundas, un paseo breve y estiramientos de cuello y hombros para calmar la mente. Deja que las cosas fluyan sin forzar y regálate descanso y agua tibia para cuidar la garganta.