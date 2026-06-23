Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 23 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy martes 23 de junio para Tauro

Para Tauro, el día favorece la calma práctica: la emoción profunda, bien contenida, rinde más en rutinas simples y elecciones pacientes.

En el amor, vale lo tangible sobre la idealización: la confianza crece despacio y, con coherencia, abre paso a vínculos duraderos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Tauro?

Para Tauro, este 2026-06-23 el trabajo fluye con serenidad: tu control emocional favorece decisiones acertadas y negociaciones calmadas; al reservarte para quienes ganen tu confianza, fortalecerás alianzas clave y protegerás tus ideas; evita idealizar al colega o proyecto “perfecto” y avanza con constancia y pragmatismo para convertir una oportunidad en resultados.

Tauro: así te irá en el amor este martes

Tauro, hoy el amor se te presenta sereno y profundo: tu forma de reservar emociones atraerá a quien valore tu lealtad y constancia. Da pasos firmes y honestos; al mostrar tu afecto sin prisa, recibirás respuestas genuinas y un terreno seguro para abrir el corazón.

Tu mayor compatibilidad del día es con Cáncer: su sensibilidad y necesidad de confianza armonizan con tu naturaleza estable. Si ya hay un vínculo, favorecen los gestos tiernos y conversaciones íntimas; si estás soltero, una conexión con Cáncer puede nacer de la sinceridad y el cuidado mutuo.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Tauro

Para Tauro, los números de la suerte son 15, 65, 92 y 28, útiles para tomar decisiones, elegir fechas o en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, practica 10 minutos diarios de respiración o journaling y realiza caminatas al aire libre; expresa tus sentimientos gradualmente y sin idealizar para cuidar tu salud mental y física.