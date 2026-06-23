Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 23 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

leoninos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Leo

El día se presenta como una oportunidad para practicar la comprensión y la dulzura en la comunicación. Las palabras pueden ser poderosas y, al utilizarlas con bondad, se crea un ambiente más armonioso a pesar de las críticas que puedan surgir. Rodearse de paciencia es clave para no dejarse afectar por los comentarios envidiosos de otros.

Es importante mantener la serenidad y no ceder ante provocaciones. En lugar de entrar en conflictos, es preferible elevarse y no permitir que la negatividad de los demás influya en el propio bienestar. La mejor forma de afrontar el día es cultivando una actitud positiva y dejando que los demás se queden con sus críticas, mientras se avanza con confianza.

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Leo?

El 23 de junio de 2026, las personas de Leo deberán enfrentar un ambiente laboral lleno de envidias y críticas. Es fundamental que se armoden de comprensión y dulzura en sus interacciones, ya que la paciencia será su mejor aliada para no dejarse afectar por los comentarios malintencionados. Mantener una actitud positiva y no complicarse la vida será clave para sortear cualquier obstáculo que se presente. Recuerda que no debes permitir que otros te arrastren a su nivel; tu luz siempre debe brillar por encima de la negatividad.

Leo: así te irá en el amor este martes

Hoy, las personas de Leo encontrarán que la clave para el amor radica en la comprensión y la dulzura. Las relaciones se fortalecerán a través de palabras amables y gestos positivos. La paciencia será su mejor aliada para sortear cualquier crítica o envidia que surja a su alrededor. Si logran mantener la tranquilidad, verán cómo las conexiones afectivas se vuelven más profundas y satisfactorias.

En cuanto a la compatibilidad, los Leo se llevarán especialmente bien con los signos de Aries y Sagitario. La chispa mutua y el entendimiento natural harán que estos vínculos sean muy especiales hoy. Juntos, podrán crear un espacio de amor y apoyo, alejándose de la negatividad externa y disfrutando de su relación en un ambiente armonioso.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, los números de la suerte son 91, 83, 33 y 82 y pueden servirles para tomar decisiones, elegir fechas clave y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, protege tu salud mental cultivando paciencia y dulzura en tu diálogo interno; respira profundo antes de responder y pon límites a las críticas envidiosas. Para tu cuerpo, realiza estiramientos o caminatas suaves a diario y evita sobrecargarte con compromisos que te compliquen la vida.