Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 28 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

sagitarianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto para Sagitario

Sagitario, hoy tu sensibilidad estará a flor de piel: respira hondo, filtra lo que sientes y pon límites amables; expresa con claridad sin dramatizar y evita decisiones impulsivas.

En lo profesional, mantén la guardia alta: verifica datos, documenta acuerdos y confía, pero no a ciegas; una atención discreta te evitará una mala pasada.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Sagitario?

Este 2026-08-28, en el trabajo, Sagitario notará una sensibilidad muy acusada: canalízala en empatía y mediación, evita respuestas impulsivas y conversaciones tensas y prioriza tareas que requieran tacto; con comunicación clara y límites firmes, podrás convertir la emoción en avances concretos

Sagitario: así te irá en el amor este viernes

Sagitario, hoy tu sensibilidad estará muy acusada: verás el amor desde un ángulo más emocional y comprensivo, propicio para reconciliaciones y muestras sinceras de afecto. Evita dramatizar y usa esa ternura para escuchar y expresar lo que sientes con claridad.

Tu mayor compatibilidad del día es con Libra, que equilibrará tu intensidad y valorará tu empatía. Con este signo, las conversaciones fluyen y los acuerdos llegan fácilmente, favoreciendo encuentros armónicos y cariñosos.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Sagitario

Para Sagitario, los números de la suerte son "3, 5, 73, 66" y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer fortuna en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Sagitario, consejo general con fines de entretenimiento: si hoy te sientes muy sensible, haz 5 minutos de respiración profunda y toma breves pausas para regularte; en el trabajo, mantén límites claros y verifica dos veces antes de responder. Si el malestar persiste, consulta a un profesional.