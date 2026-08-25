La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Sagitario y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 25 de agosto para Sagitario

Para Sagitario, la jornada favorece una gestión prudente de las finanzas y decisiones pausadas.

Ante propuestas de inversión confusas, prima lo seguro y se pospone lo dudoso.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Sagitario?

Para Sagitario, este 2026-08-25 en el trabajo será un día para la prudencia: revisa números y acuerdos, evita propuestas o gastos que no estén del todo claros y da pasos seguros; con una gestión previsible de tus recursos, la jornada será estable y podrás consolidar avances.

Sagitario: así te irá en el amor este martes

En el amor, Sagitario, hoy conviene ser prudente: no te dejes llevar por promesas ambiguas ni por presiones externas. Avanza solo cuando todo sea claro y te sientas seguro, priorizando conversaciones honestas y pasos meditados.

Tu mayor compatibilidad del día es con Capricornio, cuyo enfoque realista y estable complementa tu energía. Con este signo podrás construir sin prisas y con confianza; evita vínculos que te empujen a arriesgar sin garantías.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Sagitario

Para Sagitario, sus números de la suerte son 27, 21, 36, 79 y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o tentar la suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Sagitario, aplica la misma prudencia a tu bienestar: planifica descanso y alimentación, evita rutinas o suplementos que no te generen confianza y avanza con hábitos sencillos y sostenibles; escuchar tu cuerpo y dar pasos seguros fortalecerá tu salud física y mental.