El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Sagitario sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este domingo, 15 de febrero de 2026. La familia se erige como uno de los pilares fundamentales en la vida de Sagitario. Ante cualquier adversidad que les afecte, la disposición a brindar apoyo es inquebrantable, sin considerar el tiempo o los recursos. Esta entrega genera un profundo aprecio, no solo entre los seres queridos, sino también en el círculo de amistades. En momentos de tristeza, la compañía de aquellos que valoran esta lealtad se convierte en un refugio. Es un día propicio para recordar que, a pesar de las dificultades, el amor y la amistad siempre estarán presentes, ofreciendo consuelo y fortaleza. Las personas de Sagitario tendrán un día favorable en el trabajo el 15 de febrero de 2026, ya que su fuerte sentido de la familia y la lealtad hacia sus seres queridos les brindará apoyo emocional. Su disposición a ayudar a los demás, sin importar el costo, será reconocida y valorada por colegas y superiores, lo que fortalecerá sus relaciones laborales y les permitirá destacar en su entorno profesional. Las personas de Sagitario tendrán un día favorable en el amor, ya que su naturaleza generosa y solidaria brillará. Su disposición para ayudar a los demás fortalecerá los lazos con su pareja, creando momentos de conexión y complicidad. La familia será un tema central, lo que les permitirá compartir experiencias significativas con sus seres queridos. En cuanto a la compatibilidad, hoy los Sagitario se sentirán especialmente conectados con los signos de Aries y Leo. La energía y el entusiasmo de estos signos complementarán su espíritu aventurero, creando un ambiente propicio para el romance y la diversión. Este domingo, 15 de febrero de 2026, los números de la suerte para Sagitario son el "10, 17, 23, 33" y pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su suerte en decisiones importantes. Para los Sagitario, es fundamental cuidar de su salud mental, especialmente en momentos de tristeza. Dedica tiempo a conectar con tus seres queridos, ya que su apoyo puede ser un gran alivio. Practica actividades que te hagan sentir bien y no dudes en compartir tus sentimientos; la comunicación es clave para mantener un equilibrio emocional.