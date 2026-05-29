La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Piscis y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo para Piscis

Para Piscis, el día favorece replantear metas profesionales; abrirse a nuevos campos oxigena las ideas y mantiene la mente activa.

La jornada avanza mejor al soltar lo que ya no progresa y permitir un rumbo flexible, propiciando bienestar y pequeños avances.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Piscis?

Piscis, este 2026-05-29 te irá de maravilla en el trabajo si abrazas el cambio de objetivos profesionales: explorar nuevos campos te aireará y mantendrá la mente despierta y al no aferrarte a lo que ya no funciona abrirás oportunidades valiosas.

Piscis: así te irá en el amor este viernes

Hoy, Piscis, ese cambio de objetivos profesionales te dará aire fresco y claridad y esa chispa se notará en el amor: te sentirás con la mente despierta para hablar con el corazón, abrirte a nuevas dinámicas y tomar la iniciativa con ternura y confianza.

Tu mayor compatibilidad del día será con Cáncer, quien armoniza con tu sensibilidad y apoya tus ganas de explorar sin juzgar. Con Cáncer fluirán las confidencias y el cuidado mutuo, creando un clima de complicidad que te reconforta.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, los números de la suerte son 50, 99, 33 y 3; pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas clave o números en sorteos y atraer buenas energías.

Salud: las recomendaciones para los piscianos, según el horóscopo

Piscis, usa ese cambio profesional para cuidar tu salud: define límites y descansos, muévete a diario y practica respiración o mindfulness para mantener la mente clara. Deja atrás lo que te agota y busca aprendizajes nuevos para reducir el estrés.