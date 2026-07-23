Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este jueves, 23 de julio de 2026, las personas de Piscis pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy jueves 23 de julio para Piscis

La faceta comprensiva de Piscis resaltará y permitirá captar matices ajenos con sensibilidad; la empatía fluirá y suavizará el tono del día.

La sintonía con amistades o con la pareja traerá alegría y pondrá en segundo plano viejos roces; el ambiente favorece acercamientos y una reconciliación cercana.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Piscis?

Piscis, en el trabajo este 2026-07-23 tu empatía estará especialmente afinada, facilitando acuerdos y un ambiente de cooperación; gracias a esa sintonía con quienes te rodean, dejarás atrás malentendidos pasados y avanzarás con alegría y apoyo en objetivos comunes

Piscis: así te irá en el amor este jueves

Hoy, Piscis, tu empatía se intensifica: entenderás a tu pareja o interés con gran comprensión, lo que suavizará tensiones y permitirá acercamientos. La sintonía afectiva te dará alegría y te ayudará a olvidar errores pasados.

Compatibilidad del día: Cáncer. Su sensibilidad acompasará la tuya y facilitará acuerdos sinceros y gestos de ternura.

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, los números de la suerte son "12, 86, 38, 85" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Aprovecha, Piscis, tu empatía en alza para cuidar tu salud mental: dedica unos minutos a la respiración consciente y conversa desde la calma; una caminata breve con esa persona especial puede facilitar la reconciliación y aliviar tensiones.