El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 28 de agosto de 2026.

El horóscopo de este viernes para Libra

Para Libra, la jornada perfila una invitación lejana que enciende el carisma; una cena romántica despliega sorpresas gratas y miradas cómplices.

En lo laboral, el equilibrio de Libra se nutre de comparar propuestas con calma; la decisión clave gana luz al atender datos y presentimientos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

Libra, este 2026-08-28 tu carisma favorecerá el ámbito laboral: una invitación de alguien lejano puede acercarte una propuesta valiosa y tras una cena que eleva tu confianza analizarás con cuidado varias opciones antes de tomar esa decisión determinante en el asunto que te preocupa, inclinándote por el camino más sólido y ventajoso.

Libra: así te irá en el amor este viernes

Hoy, Libra, el amor te sonríe: una invitación de alguien lejano puede acercarte más de lo esperado; tu encanto hará de la velada una cena romántica con sorpresas muy agradables y encenderá una conexión especial.

Compatibilidad destacada con Sagitario durante este día, cuyo espíritu aventurero armoniza con tu diplomacia; juntos convertirán la distancia en chispa y disfrutarán de una química natural.

Los números de la suerte para Libra

Los números de la suerte de Libra son 22, 23, 45 y 78, útiles para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes y atraer buenas oportunidades en proyectos y finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, cuida tu equilibrio: disfruta de la cena con moderación y escucha tu cuerpo. Para aliviar la preocupación laboral, practica respiración consciente y una caminata breve antes de decidir, así mantendrás la mente clara.