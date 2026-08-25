La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Libra y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 25 de agosto para Libra

Para Libra, el día fluye mejor al confiar las dudas amorosas a alguien leal y discreto, que no compite ni arrebata nada a nadie.

Un consejo honesto y adecuado disipa los fantasmas y frena una imaginación que a veces va demasiado lejos, dejando paso a claridad y equilibrio.

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Libra?

Libra, este 25 de agosto de 2026 en el trabajo te irá mejor si compartes tus dudas con alguien de verdadera confianza: su consejo aclarará tus ideas, disipará temores y te ayudará a enfocarte; con la mente serena actuarás con equilibrio y diplomacia, reforzarás alianzas y tomarás decisiones acertadas que abren oportunidades.

Libra: así te irá en el amor este martes

Libra, hoy el amor fluye cuando confías y hablas claro. Comparte tus dudas con quien ha mostrado lealtad: al abrirte, recibirás comprensión y calma sin perder nada ni a nadie.

Tu mayor compatibilidad del día es con Géminis; su comunicación ágil y sincera te ayudará a ordenar emociones y fortalecer vínculos. Si te das ese espacio de conversación, la chispa puede encenderse con facilidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte son 43, 50, 53 y 1 y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, para cuidar tu salud mental, comparte tus dudas amorosas con alguien de plena confianza: hablar te ayudará a calmar la ansiedad y a frenar los pensamientos que exageran; acompáñalo con respiración profunda o una caminata corta para recuperar tu equilibrio.