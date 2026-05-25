Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 25 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

librianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy lunes 25 de mayo para Libra

Para Libra, un comienzo trabado pide serenidad y método: un imprevisto se resuelve en solitario y con una rápida reordenación de prioridades. La autosuficiencia y los pasos pequeños sostienen el ánimo hasta recuperar el ritmo.

Por la tarde, una llamada puede adelantar un asunto sin salida inmediata; resulta más útil centrarse en escuchar y mantener límites sanos. Un cierre ligero y cuidados básicos preservan energía para mañana.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Libra?

Las personas de Libra, este 2026-05-25, en el trabajo iniciarán el día con retrasos y malestar por un imprevisto que deberán resolver por su cuenta, sin apoyo. Por la tarde, una llamada de un amigo les adelantará otro problema que, por ahora, no podrán resolver, por lo que conviene centrarse en contener los efectos y reordenar prioridades.

Libra: así te irá en el amor este lunes

Libra, hoy el amor te pedirá paciencia y autonomía: los imprevistos y la necesidad de resolverlos por tu cuenta pueden restarte energía; por la tarde, una llamada podría inquietarte, así que evita cargar la relación con ese estrés y comunica con calma.

Durante este día serás más compatible con Géminis, que aportará flexibilidad y ligereza, respetará tu espacio y sabrá adaptarse a los cambios sin presionarte.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte son 86, 78, 16 y 6; pueden servirte para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, ante imprevistos que tendrás que resolver solo, cuida tu mente y cuerpo con 3 minutos de respiración profunda, agua y una breve caminata. Por la tarde, pon límites y pospón lo irresoluble para proteger tu descanso.