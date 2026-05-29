La astrología ofrece un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo para Leo

Para Leo, el día invita a una presencia abierta y cálida en lo social, dejando que la afinidad aparezca sin forzar.

Será útil atender las emociones sin prisa: románticas o no, priorizando la conexión que trasciende las palabras.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Este 2026-05-29, Leo, en el trabajo podrías destacar en una reunión o evento profesional: conocerás a alguien con quien congenies de inmediato; más allá de lo romántico, esa conexión auténtica puede abrir colaboraciones, apoyo influyente y puertas a proyectos clave. Mantén actitud receptiva y comunica con claridad para convertir ese encuentro en un avance tangible.

Leo: así te irá en el amor este viernes

Leo: Hoy tu magnetismo se intensifica; en una reunión o evento social podrías conocer a alguien con quien congenies a la perfección. Si ya tienes pareja, una salida en grupo reaviva la chispa y refuerza la complicidad.

Compatibilidad del día: Libra. Su encanto equilibrado armoniza con tu fuego y favorece conversaciones fluidas y una conexión inmediata; mantente receptivo y deja que el coqueteo fluya.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, sus números de la suerte son 65, 94, 71 y 16; útiles para tomar decisiones, elegir fechas clave o tentar la fortuna.

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Leo, si en ese encuentro surge una conexión intensa, prioriza tu calma: respira profundo, pon límites sanos y date tiempo para procesar lo sentido. Tras la reunión, hidrátate y duerme bien para equilibrar tu energía.