La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 18 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

librianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Libra

Para Libra, el día podría transitar entre la satisfacción por un logro reciente y la conciencia de que lo material no lo es todo. Una pausa reflexiva permitiría extraer conclusiones que armonicen valores y objetivos.

En lo familiar, quizá se haga presente la atención que reclaman hijos que viven lejos. Un gesto de cercanía, aunque sea a distancia, sostendría la serenidad de la jornada.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Libra?

Libra, este 2026-08-18 te irá bien en el trabajo: te sentirás satisfecho por un logro reciente que puede traer un incremento económico; aun así, recuerda que lo material no lo es todo. Aprovecha para reflexionar sobre tus prioridades, equilibrar tus metas con tus valores y tomar decisiones que consoliden tu bienestar y tu crecimiento profesional.

Libra: así te irá en el amor este martes

Libra, el brillo de un logro reciente te dará seguridad y encanto en el amor hoy; si priorizas la conexión emocional por encima de lo material, podrás fortalecer un vínculo o atraer a alguien que valore tu equilibrio.

Tu compatibilidad más alta durante este día será con Géminis, gracias a una comunicación fluida y curiosa que encenderá la chispa y facilitará acuerdos sinceros.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte 12, 94, 86 y 20 ayudan a elegir fechas, tomar decisiones y atraer oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, celebra tu logro sin descuidar tu equilibrio: practica cada día 10 minutos de respiración o una caminata corta para bajar el estrés y fortalece tu salud emocional reservando tiempo para conectar con tus seres queridos, especialmente si tus hijos están lejos.