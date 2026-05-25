El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Leo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 25 de mayo de 2026.

Horóscopo de hoy lunes 25 de mayo para Leo

Para Leo, el día podría situarlo al frente de una reunión o de un grupo creativo. El carisma rendiría más si se combina con calma y tacto.

Dar visibilidad a cada participante ayudaría a evitar suspicacias y envidias. El resultado brillaría más como logro compartido.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Leo?

Leo, en el trabajo este 2026-05-25 te tocará liderar una reunión o encabezar un equipo en algo de corte artístico; actúa con tacto para no despertar suspicacias ni envidias y reparte el protagonismo para que todos tengan su momento de lucimiento, así tu liderazgo será bien valorado.

Leo: así te irá en el amor este lunes

Para Leo, el amor hoy florecerá si tomas la iniciativa con sensibilidad: guía sin imponerte, reconoce los talentos de tu pareja y evita despertar celos; compartir el protagonismo fortalecerá la complicidad.

La mayor compatibilidad del día será con Libra, signo que acompasará tu liderazgo con diplomacia y gusto artístico; juntos sabrán brillar en equipo y darse espacio para que ambos luzcan.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte 52, 1, 3 y 35 pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en juegos de azar o proyectos.

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Leo, al liderar ese proyecto artístico, cuida tu bienestar con respiraciones profundas y pausas breves; delega y reconoce los aportes para reducir la presión y evitar tensiones y mantente activo con estiramientos ligeros e hidratación.