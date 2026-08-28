El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Geminis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 28 de agosto de 2026.

Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto para Geminis

Para Géminis, la jornada favorece la puntualidad y el avance sostenido; una cita clave vinculada a un negocio incipiente puede fluir sin contratiempos.

Sostener la inercia y alimentar la confianza apuntala el camino; retrocesos o dudas darían margen al miedo y a la pérdida de oportunidades.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Geminis?

Este 2026-08-28, las personas de Géminis tendrán un día laboral favorable: llegarán a tiempo a una cita clave vinculada a un negocio incipiente y todo irá sobre ruedas si mantienen el rumbo; eviten dar marcha atrás y no permitan que el miedo les juegue una mala pasada.

Geminis: así te irá en el amor este viernes

Géminis, en el amor llegarás a tiempo a una cita clave y sentirás que todo fluye; si mantienes el paso y no das marcha atrás, la conexión podrá consolidarse. Evita que el miedo te haga dudar: expresa lo que sientes con naturalidad y verás señales claras de reciprocidad.

Hoy tu mayor compatibilidad será con Libra, un signo que acompaña tu ritmo y aporta calma, haciendo que la comunicación sea ágil y sin tropiezos. Juntos podrán impulsar planes nuevos y disfrutar de una química ligera pero constante.

Los números de la suerte para Geminis

Para Géminis, sus números de la suerte son 10, 80, 46 y 53, útiles para tomar decisiones, iniciar proyectos y elegir fechas o números en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Geminis, para que el miedo no te juegue una mala pasada en esa cita clave, dedica 3 minutos a respirar profundo y da una breve caminata previa; así calmas la mente, regulas el estrés y sostienes el impulso sin dar marcha atrás.