Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 25 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

geminianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Geminis

Géminis, hoy podrían ponerte a prueba: confía en tu ingenio y muévete con soltura. Acepta la crítica, toma lo útil y transforma los errores en aprendizaje.

Protege tu vida personal: pon límites, atiende carencias y cuida tu intimidad. Si discrepas, hazlo con argumentos claros y un tono sereno.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Geminis?

Geminis, el 2026-08-25 en el trabajo te pondrán a prueba y te desenvolverás con soltura; protege tu vida personal porque algunas carencias pueden salir a flote y mantente preparado para la crítica, aprovechando los posibles errores para crecer y destacar

Geminis: así te irá en el amor este martes

En el amor, Géminis será puesto a prueba hoy, pero sabrá desenvolverse con soltura; protege tu vida personal, porque ciertas carencias pueden salir a flote y toma cada crítica como una oportunidad para crecer.

La compatibilidad más favorable será con Libra, cuyo equilibrio y tacto favorecerán el diálogo y te ayudarán a transformar posibles errores en aprendizajes compartidos y una conexión más sólida

Los números de la suerte para Geminis

Para Géminis, sus números de la suerte son "46, 60, 6, 42" y pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas clave y atraer buena fortuna en proyectos o juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Geminis: para cuidar tu salud mental y física mientras te ponen a prueba y recibes críticas, fija límites y protege tu vida personal; incorpora pausas, ejercicio moderado y respiración consciente y convierte los errores en aprendizajes.