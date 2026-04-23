La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino. Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Geminis y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Para Géminis, en el trabajo este 2026-04-23 será clave ganarte la confianza de colegas y superiores: sé sincero, comunícate con apertura para que comprendan tu compromiso real y que estás dispuesto a demostrarlo hoy y siempre. Para las personas de Geminis, hoy el amor avanza si te esfuerzas por ganarte la confianza de tu pareja: sé sincero, abre tu corazón y demuestra con gestos claros que tu compromiso es real, hoy y siempre. En compatibilidad, destaca Libra, con quien fluirán el diálogo y la comprensión; apreciará tu honestidad y responderá positivamente a tu voluntad de demostrar amor. Para los Géminis, sus números de la suerte son 80, 95, 75 y 44 y pueden servirles para orientar decisiones, elegir fechas clave o tentar la suerte en juegos de azar. Géminis: para cuidar tu salud mental, conversa hoy con honestidad con tu pareja para reforzar la confianza y acompáñalo con 10 minutos de respiración consciente para reducir el estrés.