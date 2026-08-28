La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este viernes para Escorpio

A medida que avanza el día, es aconsejable que las personas del signo Escorpio opten por una jornada tranquila en casa, dejando de lado las tensiones externas. La serenidad puede ser clave para enfrentar cualquier circunstancia que surja, permitiendo así un espacio para la reflexión y el autocuidado.

Al recordar momentos del pasado con gran claridad, se presenta una oportunidad valiosa para evaluar experiencias sin caer en la trampa de la nostalgia. Es prudente no manifestar una fuerza excesiva, ya que cuidar de su bienestar físico y emocional resultará benéfico en el trayecto del día.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Este 28 de agosto de 2026, las personas de Escorpio pueden enfrentarse a una jornada laboral complicada. A medida que el día avance, es probable que surjan inconvenientes que podrían desestabilizar su enfoque. Lo ideal sería optar por una jornada tranquila, quizás trabajando desde casa para evitar tensiones innecesarias. Además, un recuerdo del pasado podría surgir con fuerza, instando a la reflexión sin caer en la trampa de la nostalgia. Es fundamental mantener la calma y evitar las demostraciones de fuerza, ya que cuidar de su bienestar físico será clave en este día.

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Escorpio pueden experimentar algunas tensiones en el amor. A medida que avance el día, es recomendable mantener la calma y no dejarse llevar por emociones intensas. Un recuerdo del pasado podría surgir y aunque sea impactante, es importante reflexionar sin quedar atrapado en esa nostalgia. Tranquilidad y autocuidado serán claves para evitar conflictos.

En cuanto a la compatibilidad, Escorpio se llevará especialmente bien con Piscis hoy. La conexión emocional entre ambos signos puede ofrecer un refugio en medio de cualquier tempestad. Las conversaciones profundas y la comprensión mutua ayudarán a que este día sea más armonioso, así que busca el apoyo de alguien de este signo.

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte son 7, 25, 18 y 77; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena energía en proyectos o juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, hoy prioriza tu bienestar quedándote en casa: baja el ritmo, respira profundo, hidrátate y haz estiramientos suaves; si surge un recuerdo intenso, anótalo y obsérvalo sin juzgar, luego realiza una actividad tranquila que te ancle al presente.