La astrología ofrece un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 16 de junio para Escorpio

Escorpio, hoy te atraerán el poder y el dinero: enfoca esa ambición en metas concretas y pasos realistas. Mide tus fuerzas auténticas y evita los delirios de grandeza.

Deja que alguien cercano te ponga los pies en la tierra y escúchalo con atención. Ajusta tu plan, avanza con disciplina y cuida tus decisiones financieras.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Escorpio?

Escorpio, este 2026-06-16 en el trabajo te atraerán el poder y el dinero; canaliza esa ambición con estrategia y realismo. Enfócate en metas alcanzables, negocia con prudencia y evita los delirios de grandeza: medir bien tus fuerzas te permitirá avanzar sin riesgos y obtener resultados sólidos

Escorpio: así te irá en el amor este martes

Escorpio, hoy el deseo de estabilidad y poder puede intensificar tus emociones en el amor: te atraerán personas seguras y exitosas, pero recuerda medir tus fuerzas y no forzar situaciones; la autenticidad valdrá más que las promesas grandilocuentes.

Tu mayor compatibilidad del día será con Capricornio, cuya ambición y enfoque práctico complementan tu intensidad; juntos podrán convertir metas compartidas en planes reales si evitan la soberbia y mantienen expectativas realistas.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte son 64, 9, 56 y 13; útiles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, mide tus fuerzas: equilibra la ambición con pausas de respiración y movimiento ligero, pon límites y escucha a quien te aterriza para cuidar tu mente y evitar el agotamiento.