¿Qué afirma la Biblia sobre los Therians? (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Alerta mundial: el ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino

En el contexto actual de la digitalización, donde diversas comunidades se identifican con animales, ha surgido una inquietud específica entre devotos cristianos en Colombia: ¿los therians aparecen en la Biblia? Desde una perspectiva teológica e histórica, la respuesta es contundente: no.

A pesar de que en plataformas como TikTok y en otras redes sociales el término ha ganado notoriedad, no existe ninguna mención directa a los therians en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No obstante, la discusión ha proliferado debido a una coincidencia lingüística que ha generado cierta confusión.

Therians en la Biblia: qué dice realmente el Apocalipsis

Algunos usuarios han relacionado la palabra “therian” con el término griego θηρίον (therion), que se menciona en el libro del Apocalipsis. En este contexto, la palabra se traduce como “bestia” y se emplea simbólicamente para describir figuras asociadas al mal, como las bestias que emergen del mar y la tierra.

En el capítulo 13, el texto utiliza “therion” para denotar poderes opuestos a Dios, dentro de un discurso simbólico y apocalíptico. No obstante, especialistas en teología destacan que tal coincidencia etimológica no sugiere ninguna relación con el fenómeno contemporáneo de los therians.

Es decir, aunque las palabras posean similitudes fonéticas, no reflejan el mismo significado ni están enmarcadas en el mismo contexto histórico o doctrinal .

¿Los therians aparecen en la Biblia? Análisis teológico sobre esta controversia en Colombia.

¿La Biblia menciona a los therians en sus textos?

No. El término “therian” es un término contemporáneo y no está presente en los textos bíblicos. La Biblia se compuso a lo largo de más de mil años, en contextos culturales y religiosos significativamente distintos al mundo digital de hoy.

El concepto de therian se origina en comunidades contemporáneas y se utiliza para describir a personas que experimentan una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. No se refiere a una transformación física ni a un sistema de creencias religiosas, sino a una experiencia interna de identidad.

Por consiguiente, desde una óptica estrictamente bíblica, no existe ninguna referencia directa ni indirecta a esta subcultura.

Therian: qué es y por qué genera polémica en redes sociales

El término se origina en “therianthropy” y se utiliza para referirse a individuos que experimentan una conexión intensa con un animal particular, ya sea en un ámbito emocional, simbólico o espiritual. En Colombia, este fenómeno ha comenzado a ser más evidente a través de las redes sociales, donde los jóvenes comparten relatos y estéticas vinculadas a esta identidad.

Los expertos en psicología señalan que estos movimientos a menudo surgen como formas de diferenciación generacional, similares a las antiguas tribus urbanas. Para algunos adolescentes, puede representar una exploración simbólica; en otros casos, puede estar vinculado a procesos emocionales que exigen intervención profesional.

Lo que concuerdan tanto teólogos como profesionales de la salud mental es que no debe existir estigmatización ni simplificación del fenómeno.