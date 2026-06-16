Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 16 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.979,64 pesos colombianos.

La cotización del euro mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -3.43% y en el último año acumuló -14.42%.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 28.83%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: seis jornadas de retroceso y cuatro de recuperación, con dos rachas de caídas consecutivas; aunque terminó con un avance, el saldo es de leve depreciación y volatilidad por rebotes breves.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 16 de junio de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deben pagar 397963.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 795927.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1989819.95 pesos colombianos, considerando un valor unitario de 3979.6399 pesos colombianos por euro.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: