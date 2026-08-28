Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 28 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este viernes para Capricornio

Para Capricornio, el día fluye mejor desde la discreción: lo íntimo crece protegido y se comparte solo en círculos de confianza donde el amor, el conocimiento mutuo y la fidelidad ya han sido puestos a prueba.

Así, la energía se dirige a lo esencial —metas, calma interior y vínculos sólidos— sin depender de la mirada ajena ni del escaparate digital.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Capricornio?

Capricornio, este 2026-08-28 tu desempeño laboral se beneficiará de la discreción: evita comentar tu vida privada con colegas poco cercanos o en redes y reserva tus intimidades para quienes te aman y te han sido fieles. Mantener límites claros y enfocarte en tus tareas te ayudará a evitar malentendidos y podría traerte reconocimiento por tu profesionalismo

Capricornio: así te irá en el amor este viernes

Capricornio, hoy tu vida amorosa florece cuando mantienes tu intimidad protegida. Evita contar detalles a quienes apenas conoces y fortalece la confianza con tu pareja o ese amigo leal que ha estado contigo.

La mayor compatibilidad del día será con Escorpio, signo que valora la discreción y la lealtad tanto como tú. Juntos, una charla reservada y honesta puede encender una conexión profunda sin necesidad de exhibirse.

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, sus números de la suerte son 84, 4, 42 y 52; pueden servirles para atraer oportunidades, tomar decisiones y probar suerte en juegos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, cuida tu salud mental: no vivas de cara a la galería; evita exponer tu vida privada en redes y confía tus intimidades solo a quienes te aman para reducir el estrés.