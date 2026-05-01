El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Capricornio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 1 de mayo de 2026. Para Capricornio, la prudencia marca el ritmo; ante figuras de poder, un tono mesurado y silencios oportunos evitan roces. La discreción rinde frutos; reservar información y no ostentar saberes resguarda intereses y previene efectos adversos. Capricornio, en el trabajo este 2026-05-01 conviene moverte con cautela: evita provocar a quienes tienen poder, mide tus palabras y no reveles información de más. Mantén un perfil discreto, enfócate en tus tareas y deja que la prudencia te proteja de posibles perjuicios. Capricornio, en el amor hoy te conviene moverte con prudencia: mide tus palabras y evita provocar tensiones. Habla con cautela y no reveles más de lo necesario; tu discreción será tu mejor aliada para mantener la armonía. La mayor compatibilidad del día se da con Escorpio, un signo que valora la reserva y la fuerza silenciosa. Con su intensidad y tu enfoque práctico, podrán crear un clima de confianza sin necesidad de exponerlo todo. Para Capricornio, sus números de la suerte son 72, 51, 64 y 8 y pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas o números y atraer buenas oportunidades. Capricornio, hoy protege tu salud mental manteniendo la calma: evita confrontaciones, habla con cautela y comparte solo lo necesario; practica respiraciones profundas y toma una caminata breve para liberar tensión sin exponerte de más.