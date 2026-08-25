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Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 25 de agosto de 2026.
Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los
capricornianos
amor, la salud y el trabajo
El horóscopo de este martes para Capricornio
Para Capricornio, la jornada gana claridad cuando los comentarios malintencionados no hallan eco; lo que no se deja entrar, no perturba.
Ante cualquier intento de desgaste, la indiferencia actúa como mejor barrera, preservando la energía para lo importante.
¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Capricornio?
Este 2026-08-25, Capricornio, en el trabajo mantén la calma y el enfoque: podrían circular comentarios malintencionados, pero si no les das espacio ni poder sobre tu mente, seguirás avanzando con solidez, defendiendo tus límites y dejando que tus resultados hablen por ti.
Capricornio: así te irá en el amor este martes
Capricornio: en el amor podrían llegarte comentarios no del todo bienintencionados; no les hagas caso. Mantén la calma y comunica con claridad: tu equilibrio mental evitará malentendidos y reforzará la confianza
Durante este día serás más compatible con Virgo, signo que aporta paciencia y orden. Si estás soltero/a, abre un diálogo honesto; si tienes pareja, planifiquen juntos y verán fortalecida la conexión
Los números de la suerte para Capricornio
Para Capricornio, sus números de la suerte son "84, 37, 53 y 39" y pueden servirles para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos o inversiones.
Salud: las recomendaciones para tu signo
Capricornio, protege tu salud mental practicando la indiferencia ante comentarios malintencionados; respira profundo, limita redes y rodéate de personas que te aporten calma. Si algo te perturba, pon límites y vuelve a tu centro con una breve meditación diaria.