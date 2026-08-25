Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 25 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Capricornio

Para Capricornio, la jornada gana claridad cuando los comentarios malintencionados no hallan eco; lo que no se deja entrar, no perturba.

Ante cualquier intento de desgaste, la indiferencia actúa como mejor barrera, preservando la energía para lo importante.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Capricornio?

Este 2026-08-25, Capricornio, en el trabajo mantén la calma y el enfoque: podrían circular comentarios malintencionados, pero si no les das espacio ni poder sobre tu mente, seguirás avanzando con solidez, defendiendo tus límites y dejando que tus resultados hablen por ti.

Capricornio: así te irá en el amor este martes

Capricornio: en el amor podrían llegarte comentarios no del todo bienintencionados; no les hagas caso. Mantén la calma y comunica con claridad: tu equilibrio mental evitará malentendidos y reforzará la confianza

Durante este día serás más compatible con Virgo, signo que aporta paciencia y orden. Si estás soltero/a, abre un diálogo honesto; si tienes pareja, planifiquen juntos y verán fortalecida la conexión

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, sus números de la suerte son "84, 37, 53 y 39" y pueden servirles para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos o inversiones.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, protege tu salud mental practicando la indiferencia ante comentarios malintencionados; respira profundo, limita redes y rodéate de personas que te aporten calma. Si algo te perturba, pon límites y vuelve a tu centro con una breve meditación diaria.