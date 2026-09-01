La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 1 de septiembre para Capricornio

Para Capricornio, la jornada se orienta a sostener con calma a la pareja, quizá afectada por una pérdida, donde la generosidad silenciosa aporta un verdadero alivio emocional.

Implicarla en un proyecto pequeño y con metas claras actúa como distracción saludable y permite canalizar la practicidad del signo sin forzar.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Capricornio?

Capricornio, el 2026-09-01 en el trabajo te pedirá equilibrio: al apoyar con generosidad a tu pareja, tu empatía se reflejará en el ámbito laboral, favoreciendo la cooperación; organiza tiempos y prioridades para no sobrecargarte y cumplirás con lo esencial, ganando respeto por tu madurez y solidaridad

Capricornio: así te irá en el amor este martes

Capricornio: Hoy el amor te pedirá empatía y contención. Si tienes pareja, tu generosidad al apoyar un momento de pérdida o tristeza fortalecerá profundamente el vínculo; si estás soltero, tu calidez atraerá a alguien que valore tu estabilidad emocional.

Compatibilidad: Cáncer será tu mejor aliado hoy; su sensibilidad y tu firmeza se complementan a la perfección para crear seguridad, comprensión y apoyo mutuo.

Los números de la suerte para Capricornio

Los números de la suerte para Capricornio son 6, 49, 63 y 89; pueden servir para guiar decisiones, elegir fechas o números en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio: acompaña a tu pareja con escucha empática y, para cuidar tu salud, mantén pausas, buen descanso y respiración profunda; un proyecto creativo o paseos juntos pueden distraerle y elevar el ánimo de ambos.